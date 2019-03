Christchurch - Osm dní po útoku údajného pravicového extremisty se dnes do jedné ze dvou zasažených mešit v novozélandském Christchurchi vrátili věřící. Mešitu Al-Noor policie předala místním duchovním vůdcům a dalším členům muslimské komunity, jejíž život se tak může začít vracet zpět do normálu, napsala agentura AFP. Metropolí jižního novozélandského ostrova dnes také prošel "pochod za lásku", jehož účastníci akcí uctili památku 50 obětí střelby z minulého pátku.

Mešita Al-Noor byla až do dneška zavřená kvůli potřebám vyšetřování útoku. Policie ji ráno předala delegaci duchovních a kolem poledne (00:00 SEČ) se už dovnitř podívali řadoví věřící, byť mohli vstupovat jen po malých skupinkách. Na zevnějšku mešity podle AFP střelba nezanechala žádnou stopu, uvnitř naopak několik dní usilovně pracovali dělníci, aby opravili poničené zdi a odstranili krev. Podle reportéra britského deníku The Guardian už dnes o nedávné tragické události svědčila pouze absence koberce.

"Cítil jsem to... Cítil jsem, co se tady odehrálo," řekl The Guardian Imran Sheik, který při masakru v Al-Noor ztratil rodinného příslušníka. Při vstupu do mešity mu prý naskočila husí kůže, po modlitbě ale jakoby z něj tíha spadla. "Bylo to úžasné. Ulevilo se mi," řekl. Podle policie už je opět otevřena i druhá mešita, která se 15. března stala terčem útoku.

Městem Christchurch dnes prošel asi 3000hlavý "pochod za lásku", jehož účastníci si připomínali oběti nedávného krveprolití. Lidé nesli transparenty s nápisy jako "muslimové vítáni, rasisti nikoli" či "chtěl nás rozdělit, ale jen nás posílil" a pochodovali převážně v tichosti, případně tiše zpívali "maorskou mírovou hymnu", napsala agentura Reuters.

"Cítíme, že nenávist přinesla mnoho temného. V takovýchto časech je láska nejlepším lékem, který může město z temnoty vysvobodit," řekla jedna z organizátorek pochodu, 16letá Manaia Butlerová.