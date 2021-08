Do ME v plážovém volejbalu vstoupí Perušič se Schweinerem

Vídeň - Plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera dnes čeká první zápas na mistrovství Evropy ve Vídni. Česká dvojice nastoupí proti domácím Alexanderu Horstovi a dvojnásobnému evropskému šampionovi Clemensi Dopplerovi. Vítězství bude znamenat jistý postup do play off a odpolední zápas o přímý postup do osmifinále, poražený tým pak odehraje duel o udržení v turnaji.

Ženy mají na programu první kolo play off a los do něj proti sobě svedl oba české páry. O postup do osmifinále se utkají Barbora Hermannová a Marie Sára Štochlová s Michalou Kvapilovou a Martinou Williams.

Perušič se Schweinerem jsou druhým nasazeným párem, výš jsou jen norští olympijští vítězové Anders Mol a Christian Sörum, kteří útočí na čtvrté evropské zlato za sebou. Ve Vídni si Češi chtějí si spravit chuť po nevydařené olympiádě, kde po karanténě kvůli covidu zasáhli až do druhého zápasu a ze skupiny nepostoupili.