Do Lvova přijela americká herečka Angelina Jolie, informují média

Lvov (Ukrajina) - Do západoukrajinského Lvova přijela americká herečka Angelina Jolie, informují některá ukrajinská média. Podle ruské služby BBC se hollywoodská hvězda, která je známá svým zapojením do charitativních projektů, objevila v jedné z místních kaváren. Co přesně bude na Ukrajině dělat, zatím není známo, poznamenala stanice.

Podle portálu Gazeta.ua sdílela video s herečkou v kavárně novinářka a bloggerka Maja Pidhorodecká na svém facebooku, kde záběry mimo jiné okomentovala slovy: "Nic zvláštního. Jen Lvov. Prostě si přišla vypít kávu. Jen Angelina Jolie. Prostě Ukrajinu podporuje celý svět."

Americká herečka a zvláštní vyslankyně vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Ukrajinu podpořila krátce poté, co zemi napadly ruské invazní jednotky. Podle ukrajinského serveru nv.ua se Jolie s pracovníky UNHCR podílí na pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Média už na konci března informovala o její návštěvě dětské nemocnice v italském Římě, kde leží ukrajinské děti, jež utekly před válkou v rodné zemi. Jolie se dlouhodobě věnuje humanitárním projektům.