Do Litoměřic se sjely stovky dobrovolných hasičů z republiky

Litoměřice - Hasiči ze všech koutů České republiky a z okolních zemí se sjeli do Litoměřic na 8. ročník hasičských slavností. Přivezli s sebou historickou i nejmodernější techniku, kterou dnes ukázali v průvodu, jež z Mírového náměstí došel na výstaviště Zahrada Čech. Nechyběly v něm ani stroje tažené koňmi. Vrcholem oslav setkání hasičů bude dnes večer ukázka záchranných prací na Labi a hasičská hudební fontána.

Hasičské slavnosti se konají vždy po třech letech, ale kvůli covidu byla nyní pauza pětiletá. "Mimořádně se těšíme. Je to setkání všech hasičů, kamarádů, známých. Pokecáme, popijeme, pobavíme se. Strávíme tu výjimečné tři dny," řekl ČTK Jaroslav Chloupek, který přijel se svými jedenácti kolegy ze Sboru dobrovolných hasičů Lysice z okresu Blansko. S sebou vzali i stroj z roku 1927. "A k tomu máme pařez, jednosedadlový Pionýr. Nicméně těch 300 kilometrů jsme je vezli na nákladním voze, až tady se předvádí v plné parádě," uvedl Chloupek.

První dobrovolní hasiči přijeli do Litoměřic ve čtvrtek. V pátek se otevřelo výstaviště s hasičskou technikou veřejnosti. Celkem dorazilo 200 sborů dobrovolných hasičů, každý v průměru zastupuje deset lidí, dále příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči různých podniků. S sebou mají 216 kusů techniky. Nejstarší je ruční přenosná stříkačka z roku 1868 a kárová stříkačka z téhož roku, mezi historické kousky patří také koněspřežné stříkačky či parní stříkačky. Jsou tu i motorové stříkačky, hasičské automobily, hasičské automobilové žebříky a různé speciální vozy.

Ukázky pro návštěvníky připravili dobrovolní i profesionální hasiči. Zajímavostí jsou speciální hasičská vozidla se zvýšenou odolností proti výbuchu s tzv. balistickou ochranou, vozy používané v chemickém průmyslu s hasicím ramenem o výšce 20 metrů či letištní speciál.

Pořadatelem akce je Sdružení pro obnovu hasičských tradic. "Tradičně je to setkání dobrovolných sborů, pro ně je to příležitost se potkat, vyvézt ven tu krásnou techniku, vyměnit si zkušenosti, ale jsou tu i profesionální a podnikoví hasiči. Je to taková společná oslava," řekla ČTK mluvčí sdružení Nicole Studená. Na dopolední zahájení přijel mimo jiné ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček v projevu mimo jiné zdůraznil, že České republice chybí národní hasičské muzeum. "Byl bych rád, aby si přítomní tuto myšlenku osvojili," podotkl. Rakušan vyzdvihl spolupráci všech hasičů při mimořádných událostech, za jejich práci jim poděkovali i další přítomní.