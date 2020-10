Do Letňan dorazila první část dodávky lůžek od firmy Linet

Praha - Do připravované polní nemocnice v pražských Letňanech dnes kolem 09:00 dorazila první část dodávky lůžek od společnosti Linet. Dnes tam celkem dorazí 206 lůžek, dalších téměř 300 kusů bude dodáno do pátku. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Z objednávky 2000 lůžek od dvou českých výrobců, kterou v pátek schválila vláda tak podle něj bude okamžitě nasazeno 500.

Fotogalerie

"Ostatní lůžka půjdou do našich skladů a část ještě necháme v meziskladu u výrobce. Vedle společnosti Linet nám je dodává také firma Proma Reha. Oba jsou to čeští výrobci. Většinu nám dodají do tří týdnů," uvedl dnes Švagr. Ze společnosti Linet v Želevčicích na Kladensku vyjely první vozy s lůžky pro stát dnes ráno, firma Proma Reha z České Skalice na Náchodsku je podle informací ČTK začne dodávat příští týden.

Nákup 2000 lůžek by měl stát vyjít na 107 milionů korun bez DPH. "Jde o bleskový nákup. V pátek ho schválila vláda. Rychle jsme oslovili dominantní výrobce v ČR. V pondělí jsme podepsali smlouvy. A dnes už máme první lůžka," řekl dnes Švagr.

Kromě nově zajištěných lůžek má správa ve svých skladech dlouhodobě 2500 lůžek, z toho 1000 modernizovaných. Podle informací ČTK mají i nadále sloužit jako 'železná zásoba'. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) minulý týden uvedl, že tato lůžka neodpovídají standardům.

S českou jedničkou na trhu zdravotnických lůžek, firmou Linet, jednal o možné dodávce minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ředitele firmy Tomáše Koláře vyjádřil premiér zájem o 4000 lůžek.

Vznikající polní nemocnice v pražských Letňanech bude mít v případě využití charakter nemocnice následné péče, umístěni v ní tak budou pacienti na doléčení. Sloužit by také mohla pro pacienty, kteří ještě budou v karanténním opatření. Výstavbu nemocnice mají na starosti vojáci, hlavní konvoj z Hradce Králové přijel v pondělí. Vše by mělo být připraveno do nedělního odpoledne.

Nemocnice v Letňanech by měla být spuštěna v okamžiku, když dojdou kapacity v "kamenných" nemocnicích. Zařízení bude oficiálně provozovat Nemocnice na Bulovce, která si část letňanského výstaviště pronajala. Na místě ale budou nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které armáda v případě aktivace polní nemocnice stáhne z jiných nemocnic. Podle pátečního vyjádření Prymuly bude polní nemocnice v Letňanech záložní a nemusí být využita. Věří, že budou stačit zvýšené kapacity kamenných nemocnic.