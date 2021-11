Do lázní loni přijelo 196.000 pacientů, nejméně od konce 90. let

Praha - Do českých a moravských lázní přijelo loni 196.307 pacientů, což je nejnižší počet nejméně od konce 90. let. Meziročně počet klientů klesl o 170.000. Z celkového počtu pacientů bylo loni 38.835 cizinců, což je oproti roku 2019 necelá třetina. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Na situaci v lázeňství se loni podepsala epidemie covidu-19. Poskytování lázeňské péče bylo částečně omezeno, v některých měsících mohli do lázní jen lidé, kterým pobyt hradily zdravotní pojišťovny. Propad nezvrátilo ani to, že stát podporoval léčebné pobyty příspěvkem 4000 korun.

V roce 2000 počet pacientů, kteří podstoupili lázeňskou léčebnou rehabilitační péči, dosáhl 275.800. Od té doby s mírnými výkyvy stoupal, v posledních deseti letech se pohyboval mezi 360.000 a 380.000 klienty ročně. Loni se tak návštěvnost lázní propadla téměř o polovinu. Provozovatelé lázní si stěžovali především na úbytek německé klientely, která je nejvýznamnější skupinou hostů z ciziny. Podle provozovatelů tvořili Němci v minulých letech zhruba polovinu všech zahraničních klientů. Cizinci do tuzemských lázní loni nejezdili kvůli špatné epidemické situaci v Česku, pro cizince z některých zemí byl také vstup do ČR omezen nebo podmíněn karanténou.

Dopady covidové epidemie pocítí lázně pravděpodobně i letos, na jaře nejprve nesměly vůbec přijímat samoplátce, poté pouze ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali covid-19.

Z celkového počtu 196.307 lázeňských hostů v roce 2020 se 42 procent z nich léčilo na náklady zdravotního pojištění. Tuzemští samoplátci tvořili 38 procent a cizinci pětinu klientely. O rok dříve cizinci tvořili 37 procent ze všech hostů, na náklady zdravotního pojištění pak přijela necelá třetina lidí.

Pacienti strávili v lázních celkem přes tři miliony ošetřovacích dní, což je o dva miliony méně než v roce 2019. Pobyt jednoho hosta trval loni v průměru 15,5 dne, to je asi o den a půl více než v roce 2019. Nárůst je ale dán tím, že více pobytů bylo hrazeno zdravotní pojišťovnou a tato léčba bývá výrazně delší než pobyty samoplátců.

Nejčastější diagnózou, s kterou do lázní přijížděli dospělí pacienti na hrazenou léčbu, byly nemoci pohybového ústrojí. Ty tvořily asi tři pětiny všech případů, následovala nervová onemocnění s 16 procenty a choroby oběhové soustavy se šesti procenty. Dětští pacienti v lázních pobývali především kvůli nemocem dýchacího ústrojí. Lázeňské léčebny měly loni k dispozici necelých 23.700 lůžek, nejvíce jich je dlouhodobě v Karlovarském kraji.

V důsledku poklesu počtu pacientů se lázním i výrazně snížily tržby. Například společnosti Lázně Luhačovice se tržby loni propadly asi o 150 milionů korun. Luhačovice tvoří s lázněmi v Jáchymově největší lázeňskou skupinu v Česku. Tržby skupiny poklesly o 360 milionů korun, tedy o víc než třetinu oproti předchozím dvěma rokům. "Do obou lázní přijelo o 40 procent méně hostů. Počet pobytových dnů se snížil o 33 procent. Zastavili jsme veškeré investice i opravy a v nákladech utáhli opasek tak, že se téměř nedalo dýchat," uvedl na začátku letošního roku ředitel lázní Eduard Bláha. Tehdy dodal, že o práci přišlo více než 200 z původních 1200 zaměstnanců skupiny.

Vývoj počtu pacientů v lázních od roku 2000:

rok počet klientů celkem z toho cizinci 2000 275.811 93.021 2001 304.835 115.567 2002 295.968 109.212 2003 298.994 117.922 2004 309.258 117.196 2005 314.298 120.474 2006 327.078 134.803 2007 346.556 133.962 2008 383.414 154.015 2009 378.181 143.922 2010 375.866 138.810 2011 360.178 133.630 2012 360.537 158.884 2013 377.552 165.623 2014 380.170 152.391 2015 347.377 126.458 2016 364.648 149.346 2017 366.264 151.663 2018 349.306 140.870 2019 366.512 134.605 2020 196.307 38.835

Zdroj: ÚZIS