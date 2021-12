Do Lán dorazí Lipavský, ke kterému je Zeman podle spekulací kritický

Lány (Kladensko) - Za prezidentem Milošem Zemanem dnes dopoledne do Lán dorazí kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský (Piráti). O bývalém poslanci se spekuluje jako o nominantovi, u nějž hlava státu předem pohrozila, že jej členem vlády nejmenuje. Odpoledne na schůzku se Zemanem přijede kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Zeman v polovině listopadu řekl televizi Nova, že předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra nově vznikající vlády. Podle ústavy prezident jmenuje premiéra a na jeho návrh jmenuje ostatní členy kabinetu a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. O možnosti vetování návrhu premiéra se ústava nezmiňuje. Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) i další členové vznikající vlády několikrát zopakovali, že nehodlají z personálního složení kabinetu ustupovat.

Lidovecký předseda a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka v neděli v České televizi řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

Lipavský dříve jako své priority v resortu ČTK popsal návrat k hodnotově orientované zahraniční politice, ekonomickou diplomacii zaměřenou na vědu, výzkum a inovace nebo profesionalizaci diplomatické služby. Chce také na domácí politické scéně hledat zahraničněpolitický konsenzus. Pracovat chce též na přijetí Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv nebo na věcné revizi vztahů s Ruskem a Čínou.

Kandidát na ministra zemědělství Nekula si jako prioritu v úřadu bere využívání moderních technologií v zemědělství, tedy tzv. precizní zemědělství. Jde například o využívání dat ze senzorů a čidel v zemědělské půdě či meteorologických údajů v on-line systémech, které následně dávkují správné množství hnojiv či pesticidů.

Cyklus Zemanových schůzek s kandidáty na ministry by měl skončit v pátek 10. prosince. Protože je prezident kvůli onemocnění covidem-19 v izolaci, jedná s kandidáty přes mikrofony a po dobu schůzky bývá oddělen plexisklovou bariérou.

Izolace nakažených trvá podle platných předpisů 14 dní. Pokud má nakažený příznaky, izolace skončí později, nejdříve tři dny po jejich odeznění. Podle dřívějších informací Hradu prezident příznaky onemocnění neměl, izolace by mu tak měla skončit ve středu. Zda se tak stane, by měl Hrad oznámit dnes.