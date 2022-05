Do Kyjeva se vracejí obyvatelé - a přibývá podivných nabídek bydlení

Kyjev - Ukrajinské hlavní město se po ústupu ruských jednotek z jeho okolí pomalu vrací k normálnímu životu. Do Kyjeva se vracejí lidé a mnozí hledají pronájem bydlení. V inzerci se ale objevují i velice podivné nabídky, uvedla dnes agentura Unian. Třeba byt s holými zdmi za 10.000 hřiven (asi 7900 Kč) měsíčně.

Inzerát podle agentury vyvolal pobouření na sociálních sítích. Podle komentářů lze za podobné peníze i v Kyjevě sehnat slušné a plně vybavené bydlení.

Zmíněný byt se sice nachází jen asi čtvrt hodiny chůze od nejbližší stanice metra, ale jde "o holé zdi bez sebemenšího náznaku komfortu", píše Unian. Žena, která inzerát zveřejnila, se spokojila s popisem "stav po dokončení stavby" a ujistila, že do bytu je zavedena voda a elektřina a toaleta je vybavena záchodovou mísou. Byt se nachází na sídlišti "s vynikající infrastrukturou" a vlastními hlídači a majitel je ochoten jej pronajmout i zájemcům s domácími mazlíčky.

"Výborná cena za exkluzivní loft bez světla a zásuvek, jak to mají rádi všichni nájemníci," ironicky poznamenal jeden z komentátorů. "Nedělejte si ostudu - vždyť je to noční můra, zvířata bych sem nedal a vy za to od lidí chcete takové peníze," rozhořčil se další. "Nemáte svědomí, žádat za války takovou cenu za holý beton?" podivil se jeden ze čtenářů.

Původní inzerát je v současnosti nedostupný. Není jasné, zda jej zadavatelka stáhla kvůli pobouřeným ohlasům, nebo se našel vážný zájemce.