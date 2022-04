Do Kyjeva jako další západní politik dorazil šéf Evropské rady Michel

Kyjev - Do Kyjeva dnes jako další z evropských politiků dorazil předseda Evropské rady Charles Michel, který o svém příjezdu do ukrajinské metropole informoval na twitteru. Východoevropský stát, který má zájem o vstup do Evropské unie, v současné době čelí nové rozsáhlé ofenzivě Ruska na východě země.

"Dnes v Kyjevě. V srdci svobodné a demokratické Evropy," uvedl v twitterovém příspěvku někdejší belgický premiér, který nyní řídí pravidelné i mimořádné schůzky šéfů států a vlád evropského bloku. Publikoval také svou fotografii z vlakového nádraží. Podle agentury DPA se na snímku zdraví s ukrajinskou vicepremiérkou Olhou Stefanišynovou.

Z dostupných informací zatím není jasný jeho další program. DPA píše, že během dne by se chtěl setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Ukrajinská média k jeho příjezdu poznamenala, že se na nádraží setkal mimo jiné s velvyslancem EU Mattim Maasikasem, jenž je vidět na snímku. Unijní diplomacie obnovila svou přítomnost v Kyjevě před necelými dvěma týdny poté, co se ruské invazní jednotky stáhly ze severu Ukrajiny.

Od té doby ukrajinskou metropoli navštívilo několik západních politiků, mezi nimi také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Ještě před stažením ruských vojsk z oblasti jako první přijeli do Kyjeva premiéři České republiky, Polska a Slovinska.

Ukrajina nedávno vyplnila dotazník, který by se měl stát výchozím bodem pro rozhodování EU o jejím budoucím členství v unii, informovala v pondělí agentura Reuters. Evropská sedmadvacítka před časem přijala pátý balík sankcí vůči Rusku, na jehož základě mimo jiné od srpna zcela zakáže dovoz ruského uhlí. Při přípravě dalšího balíku postihů se EK podle von der Leyenové zabývá energetickými otázkami a bankovním sektorem, zejména největší ruskou bankovní společností Sberbank. Unie také stále diskutuje o zákazu dovozu ruského plynu, což ale některé členské země odmítají kvůli vlastnímu hospodářství.