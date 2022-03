Do kutnohorské kostnice se vrátí opravená pyramida z lidských kostí

Kutná Hora - Do kutnohorské kostnice by se letos měla vrátit opravená pyramida z lidských kostí. S jejím rozebíráním začali restaurátoři v roce 2018. Jednotlivé lebky a kosti, pocházející od obětí moru a husitských válek, zrenovovali a po osazení dřevěné konstrukce je začnou skládat zpátky. Kdy bude pyramida hotová, není úplně jasné. Restaurátoři by to rádi stihli do konce roku. V někdejší hřbitovní kapli ze 14. století jsou celkem čtyři pyramidy z kostí, opravena bude zatím první v severozápadní části.

Podle restaurátora Tomáše Krále půjde o velkou neznámou, problémy by mohly být například s křížovými klenbami v druhém patře pyramidy. "Musíme se naučit skládat klenby z kostí, to ještě nikdo nezkoušel," řekl dnes Král novinářům.

Hlavní projektant Vít Mlázovský uvedl, že půjde o pilotní projekt, z nějž by se odborníci měli poučit. Důležité bude podle něj i nastavení psychiky. "Přece jenom je to neustálý kontakt se smrtí a s tím se musíte nějak dokázat vyrovnat," řekl Mlázovský.

Restaurátoři z věže odebrali 12 metrů krychlových materiálu, který však museli vytřídit, protože vedle kostí a jejich úlomků obsahoval i suť infikovanou plísněmi. Nově bude v pyramidě asi o pět metrů krychlových materiálu méně, což se vyřeší vytvořením dutiny. "Pochopitelně bychom mohli udělat repliky chybějícího materiálu, ale to bychom ztratili autenticitu. A to nechceme," dodal Mlázovský.

Příští týden má být dokončena a po Velikonocích v kapli nainstalována dřevěná tesařská konstrukce, která bude po dokončení pyramidy zakrytá a zajistí stabilitu pyramidy. Král na na ni ukotví truhlářskou konstrukci, která už bude pro návštěvníky viditelná a bude obsahovat i původní části. Teprve pak přijde na řadu samotné skládání kostí.

Práce na severozápadní pyramidě jsou součástí rozsáhlé rekonstrukce kostnice, která začala v roce 2014 a do konce loňského roku si vyžádala 80 milionů korun. Podle Radky Krejčí ze sedlecké farnosti práce zatím nejsou ani v polovině. Veškeré náklady farnost hradí z příjmů ze vstupného, kvůli pandemii se postup prací zpomalil. Zatímco v předcovidovém roce 2019 si kostnici prohlédlo téměř půl milionu turistů, loni to bylo 123.000.

Loni farnost do oprav investovala 7,8 milionu korun, hlavní část šla na opravu klenebního pole s pyramidou. Celkové odhadové náklady na opravu pole včetně renovace věže z kostí jsou 20 milionů korun, dosud farnost na tuto část prací vynaložila 14 milionů korun.