Do krypty kostela sv. Prokopa ve Vamberku se po 20 letech vrátily mumie

Vamberk (Rychnovsko) - Tři desítky mumií vambereckých měšťanů, duchovních a dalších významných osobností, většinou z 18. století, se tento týden vrátily do opravené krypty pod kostelem svatého Prokopa ve Vamberku na Rychnovsku. Před 20 lety byly ostatky dočasně uloženy ve vhodnějších podmínkách ve sklepení broumovského kláštera. Na přesunu 34 mumií zpět do Vamberka se podílelo několik institucí. ČTK to ve středu řekli zástupci radnice, která se finančně podílela na sanaci krypty. Přirozeně mumifikované ostatky vznikly díky příznivému mikroklimatu krypty.

"Krypta bude přístupná virtuálně, a to prostřednictvím digitální 3D projekce. Během dubna bychom chtěli mít zpracovaný model krypty s mumiemi a 28. dubna bychom ho, včetně příběhu návratu mumií, rádi odprezentovali," řekl ČTK radní města a předseda Spolku přátel historie Vamberka Vladimír Sodomka (Společně pro Vamberk). Na přemístění mumií zpět do Vamberka upozornil deník Právo.

Hlavním koordinátorem přepravy mumií do Vamberka byla místní římsko-katolická farnost, které mumie patří. Na akci spolupracovala s vambereckou radnicí, Muzeem a galerií Orlických hor a Benediktinským opatstvím v Broumově.

Od roku 1954 do roku 1990 byl soubor téměř 50 mumií zpřístupněn veřejnosti. Podle Sodomky terénní úpravy v okolí kostela na přelomu 80. a 90. let zamezily odvodu vlhkosti z krypty a následnému poškození mumií. Do současnosti se jich dochovalo 34. V polovině 90. let 20. století byly mumie přemístěny do vambereckého muzea krajky a v roce 2000 do kláštera v Broumově na Náchodsku, uvedli zástupci radnice.

Na zlepšení klimatických podmínek v kryptě kostela svatého Prokopa se pracovalo od 90. let, práce byly rozděleny do několika etap a vyšly na několik set tisíc korun, uvedl Sodomka. Například byla zajištěna cirkulace vzduchu pomocí obnoveného systému odvětrávání, byly instalovány měřiče teploty a vlhkosti, kostel má nové okapy, díky nimž nezatéká do podzemí. Na poslední etapě sanace krypty se finančně podílely zejména město Vamberk a Královéhradecký kraj.

"Klimatické podmínky v prostorách krypty se podařilo zlepšit tak, že mumie bylo možné vrátit zpět," řekl ČTK Sodomka.

Většina mumií pochází z 18. století. Soubor dochovaných mumií představuje cenný archeologický a antropologický materiál. "Nicméně, a to je trochu záhada, nejstarší mumie jsou starší než kostel. Kostel byl postaven v roce 1713. Zatím se tedy neví, kde byly uloženy před tím," řekl ČTK starosta Vamberka Jan Rejzl (Společně pro Vamberk).

Mezi mumiemi jsou například také pozůstatky hraběnky Magdaleny Grambové, která je známá jako zakladatelka tradice krajkářství na Vamberecku. Zemřela roku 1671. "Nejstarší dochovanou mumií by mohly být ostatky majitele panství Bohuslava z Chrastu, jehož úmrtí se datuje k roku 1508, případně 1528," řekl Sodomka.