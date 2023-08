Do Kroměříže se sjela historická vozidla vyrobená do roku 1945

Kroměříž - Do Kroměříže se sjela historická vozidla, konal se tam 11. ročník akce Veteránem nejen Kroměřížskem. Šest desítek strojů vyrobených do roku 1945, 46 aut a 16 motorek, bylo k vidění i v pátek při jízdě městem, dnes ráno bylo vystaveno na Velkém náměstí a poté se vydalo na sto kilometrů dlouhé orientační jízdy, řekl dnes ČTK předseda pořádajícího Veterán klubu Kroměříž Marek Kopeček.

K vidění byly vozy značky Škoda, Tatra, Aero i zahraniční BMW, Lincoln nebo Lagonda. "Orientační jízdy dlouhé asi sto kilometrů zvládnou i nejstarší stroje na srazu. Nejstarším automobilem srazu je Ford T Touring z roku 1912 a motocykl BMW R42 z roku 1926," uvedl Kopeček.

Zhruba v polovině trasy se posádky zastaví v areálu zámku v Miloticích na Hodonínsku, kde pořadatelé připravili dovednostní i zábavné úkoly. Poté se posádky vydají jinou trasou zpět do Kroměříže. Akce je druhým rokem vícedenní, aby se jí mohli zúčastnit lidé ze Slovenska nebo západních Čech.

S nejstarším vozem, Fordem T z roku 1912, dorazil Pavel Beran ml. z Lanškrouna. "Automobil má třílitrový motor, čtyři válce, zajímavostí je planetová převodovka, kdy se neřadí, ale šlape se na pedály a podle toho se jede dopředu nebo dozadu a pákou se zvolí rychlý nebo pomalý chod," řekl dnes ČTK Beran. K veteránům jej přivedli rodiče. "Říkám, že jsme vyrostli v benzínu, celý život se motáme kolem veteránů," uvedl Beran. Do Kroměříže přijel i jeho otec, Pavel Beran st, který řídil vůz Panhard-Levassor z roku 1923, a sestra s vozem Škoda Laurin & Klement. "Je to celoživotní vášeň, je to celý náš život. I když třeba jdeme kolem cukrárny a je tam čokoláda s veteránem, tak si ji koupíme. Žijeme tím, není den, abychom nemysleli na veterány. Pro nás je dovolená, když jedeme na nějaký takový sraz," řekl ČTK Pavel Beran st.

Například z Chrastavy u Liberce přijel se svým vozem Fiat Simca Topolino z roku 1938 Zdeněk Coufal. "Měl jsem ho 40 let rozebraný, teď jsem ho dal dohromady, jsem v důchodu a mám čas se tomu věnovat. Je to jedna z prvních dálkových cest, kterou s ním absolvujeme. Zajímavostí je, že na výrobním štítku má přijímací značku Wehrmachtu. Ale jestli to bylo na frontě, to nevím," uvedl Coufal. Milovníci veteránů dorazili také ze slovenské Rimavské Soboty, přijeli vozem Aero z roku 1936.

Zájem mezi milovníky veteránů o akci Veteránem nejen Kroměřížskem podle Kopečka je, kapacita se naplnila měsíc po vyhlášení registrace. Láká samotná Kroměříž, ve městě má také motorismus tradici. Veterán klub Kroměříž má asi 30 členů, v liché roky pořádá akci Veteránem nejen Kroměřížskem určenou pro stroje vyrobené do roku 1945. V sudé roky se konají Setkání přátel Veterán klubu Kroměříž, kterých se mohu účastnit i mladší vozy, limit je 30 let stáří vozidla.

