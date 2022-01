Do Krkonoš se vrátil mráz, na hřebenech napadlo deset centimetrů sněhu

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Po šesti dnech oteplení s dešti se do nejvyšších českých hor Krkonoš vrátilo mrazivé počasí a sněžení. Na hřebenech hor napadlo až deset centimetrů sněhu a teploty v noci na dnešek ve vrcholových partiích klesly několik stupňů pod nulu, vyplývá z informací meteorologů a horské služby.

"Na hřebenech Krkonoš je okolo 20 až 50 centimetrů sněhu. Po masivní oblevě se na horách opět ochladilo, čímž vznikla na povrchu ledová krusta, na kterou napadlo za posledních 24 hodin deset centimetrů nového sněhu," uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše. Slabá vrstva sněhu napadla i v nižších polohách hor.

Na 1603 metrů vysoké Sněžce byly dnes ráno minus čtyři stupně pod nulou, na Luční boudě ve výšce 1415 metrů nad mořem byly minus tři stupně. V Peci pod Sněžkou se teplota pohybovala kolem nuly.

Na ochlazení a sněžení čekají vlekaři, jimž obleva ztenčila sníh na sjezdovkách. Kvůli oblevě museli vlekaři některé méně zasněžené sjezdovky uzavřít, některá střediska zrušila večerní lyžování. Od čtvrtka by v Krkonoších mělo mrznout i přes den. V noci by teploty měly klesat k minus osmi stupňům Celsia, což by umožnilo vlekařům naplno spustit umělé zasněžování sjezdovek.

Dnes se na horách také čeká silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru se dnes nerozjel horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. V provozu může být do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.

V lavinových katastrech Krkonoš stále platí nejnižší první stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné škály.