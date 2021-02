Do Krkonoš a Orlických hor v hradeckém kraji zamířily stovky lidí

Hradec Králové - V Královéhradeckém kraji dnes do lyžařských středisek zamířily stovky lidí. Návštěvníků bylo více než v sobotu. Dopoledne se rychle zaplnila například parkoviště v horském sedle mezi Šelichem a Velkou Deštnou v Orlických horách, kde musela dopravu řídit policie. V koloně přijížděla auta také do Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova Mlýna v Krkonoších, provoz byl většinou plynulý, zjistila dnes ČTK na místě, od policie i od zástupců měst.

"Postupně se ve Špindlerově Mlýně zaplnila všechna parkoviště. První byla plná parkoviště u sjezdovek, a to na Medvědíně a Hromovka. Hodně lidí se pohybovalo jak v centru města, tak na svazích a vrcholových částech. Špindl se skutečně zaplnil, lidé využili slunečného počasí," řekl odpoledne ČTK starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch.

Podle něj po většinu dne byl přesto příjezd do horského střediska plynulý, doprava nekolabovala. "Vozidel nebylo tolik jako při extrémní návštěvnosti střediska za provozu skiareálu a lanovek. Nebylo nutné, aby auta parkovala podél komunikace. Bez regulace dopravy by to ale nešlo," řekl ČTK Staruch.

Podle jeho informací se většina lidí snažila dodržovat protikoronavá opatření. "Nebylo zaznamenáno, že by se někde shlukovaly větší skupinky lidí nebo že by vědomě byla nařízení porušována. Na to, kolik tady bylo lidí, to fungovalo relativně dobře," řekl ČTK Staruch.

Lidé dorazili do hor i přesto, že platí zpřísněná koronavirová opatření, která zastavila lanovky v areálech i pro pěší a běžkaře. Delší dobu nejsou v provozu lyžařské areály, restaurace, hotely a další služby. Dnes bylo sice mrazivo, ale slunečno, sněhové podmínky jsou dobré.

Lidé dnes přijeli ve větších počtech také do Pece pod Sněžkou. Například na oblíbené turistické trase nad střediskem mezi Chalupou (bufetem) Na Rozcestí a Luční boudou se dnes okolo 13:00 pohybovaly desítky lidí, převažovali skialpinisté. Bylo vidět také běžkaře a pěší, zjistila na místě ČTK.

V oblasti Šerlichu se zaplnila parkovací místa už před 10:00. "Upozorňujeme návštěvníky Orlických hor, že parkoviště na Šerlichu je již obsazené. Policisté na místě regulují dopravu, dbejte jejich pokynů," uvedla dopoledne na twitteru Policie ČR.

Policie odpoledne potvrdila, že nemusela žádné vážnější dopravní problémy řešit v Krkonoších ani v Orlických horách. Nezaznamenala ani žádné vážnější porušení protikoronavirových opatření. "I na Šerlichu se pouze zaplnilo parkoviště, k vážnějším komplikacím v dopravě nedošlo ani tam," řekla odpoledne ČTK mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Na horách panují ideální sněhové podmínky. Na hřebenech Krkonoš je 80 až 110 centimetrů sněhu, více ho je na některých návětrných svazích. V Krkonoších v lavinových katastrech platí druhý stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice. V Orlických horách je na hřebenech přes půl metru sněhu, vyplynulo z dnešního hlášení horské služby. Na horách mají běžkaři k dispozici desítky kilometrů upravených tras.