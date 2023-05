Do Kovozoo ve St. Městě se sjedou historická vozidla, dorazí i letoun Spitfire

Staré Město (Uherskohradišťsko) - Do Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se v neděli 4. června sjedou historické automobily a motocykly z celé České republiky. Dorazí i maketa letounu Spitfire nebo parní lokomotiva, která bude na kolejové vlečce vozit návštěvníky. V tiskové zprávě to uvedla Martina Juřenová ze spolupořádající skupiny společností REC Group.

Sraz veteránů se v areálu uskuteční počtvrté. Lidé si budou moci prohlédnout auta z meziválečné doby nebo socialistické éry. "Návštěvníci se mohou těšit na motocykly, osobní auta, nákladní auta, autobusy, určitě přijede i něco málo vojenské techniky. Očekáváme také zemědělskou techniku a závodní speciály," uvedli organizátoři, kteří ocení deset nejkrásnějších vozidel. Kromě vozů starších 30 let se letos poprvé představí také stroje spadající do kategorie Youngtimer, tedy 20 až 29 let staré, ale se sběratelským potenciálem.

S replikou parního motocyklu Ropel a elektrokočáru Dora by měl opět přijet jejich majitel Antonín Pavelka. Stejně jako loni bude na vlečce v areálu zájemce vozit zelená parní lokomotiva BS 200. Lidé uvidí i dokonalou maketu letounu Supermarine Spitfire. Na akci jej přiveze spolek letecké historie Czech Spitfire Club Jihlava. Stroj bude prezentovat v expozici věnované památce československých letců a vojáků působících za druhé světové války v Britském královském letectvu.

První účastníci by se měli začít na akci sjíždět po 09:00. Loni si sraz veteránů nenechalo ujít 9200 návštěvníků, přijelo tehdy na 500 vozidel všeho druhu. "Vzhledem k tomu, že k účasti na akci není třeba registrace předem, tak to bude opět velkým překvapením, jaká vozidla se do Kovozoo sjedou," uvedla Juřenová.

Areál zůstane pro návštěvníky otevřený do 17:00. K vidění v něm dále bude několik závodních automobilových speciálů. Stejně jako loni, i letos lákají pořadatelé také na sraz historických kočárků, mělo by jich být více než 50. Představí se též velký pojízdný flašinet. Pro děti organizátoři připraví skákací hrady, malování na obličej, šlapací autíčka a ruční drezínu. Portrétní karikatury zájemcům nakreslí Ivan Křemeček.

V kovárně Kovozoo si lidé po dobu srazu vyzkoušejí kovářské řemeslo. Vyrábět se budou i miniatury zvířat ze železného šrotu. "Návštěvníci si mohou své zvířátko sami vyleštit na leštičce kovu vyrobené ze starého bicyklu," doplnila Juřenová. Hudbu zajistí country kapela Kiksylend, formace Brouci Band – Beatles Revival a skupina Golden Delicious. Více informací je k dispozici na webu Kovozoo.