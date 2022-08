Do kostela v Lanžhotě se vrací tradiční ornament, 24 let byl zamalovaný

Lanžhot (Břeclavsko) - Tři metry vysoký a metr široký ornament se v těchto dnech vrací na stěnu oblouku před oltářem v kostele v Lanžhotě na Břeclavsku. Tradiční ornament vycházející z místních tradic stěnu zdobil mezi lety 1968 a 1998, pak byl zamalován. O jeho obnovu se zasadila místní malérečka Marie Švirgová, pracují na něm čtyři ženy, které se umění naučily od ní, řekla ČTK jedna z maléreček Silvie Hrubá Markovičová.

"Máme předkresbu na speciálním papíře a přes ten vzor přenášíme na stěnu. Potom budeme ornament vyplňovat, začínáme žlutou, pokračujeme červenou, modrou a zelenou," popsala Hrubá Markovičová.

Ženy pracující na motivu měly zhruba za 28 hodin práce hotovou přibližně polovinu. Dvě z maléreček jsou na mateřské dovolené, jedna v důchodu a poslední studuje vysokou školu, a tak má zatím prázdniny.

Historii folklorního ornamentu v lanžhotském kostele na stránkách obce popsala malérečka Marie Švirgová. Podle jejích vzpomínek nechal kostel vymalovat farář v roce 1968. Místní malérečky vedené Annou Švirgovou stěnu ozdobily tradičním folklorním vzorem, který tradičně zdobil například takzvaná "žudra", tedy klenuté přístavky u vchodů do domů. "Tak asi v roce 1998 se znovu líčil kostel a farář dostal rozkaz z biskupství ornament zalíčit, že to do kostela nepatří. Ornament tam byl 30 let. Tenkrát byla již Anna Švirgová nemocná a řekla mi, že jí to zlomilo srdce. Když jí manžel dovezl na vozíku do kostela, tak celou mši proplakala. Tehdy jsem jí řekla, že až přijde do Lanžhota další kněz, tak slibuji, že to znovu vymaluji," popsala Marie Švirgová.

O obnovu výmalby usilovala přes 20 let, domluvit se jí podařilo až se současným farářem. "Já už bohužel malovat nemůžu, ale su ráda, že jsem to naučila mladé děvčata, které se toho ujaly místo mě, a zase ony to naučí někdy další mladé, aby to dědictví otců zůstalo," uvedla Švigová na stránkách obce. Na novou výmalbu v kostele se složili dobrovolní dárci.