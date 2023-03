Do kosmetiky Češi v posledních letech investují více peněz a reagují na trendy

Praha - Do kosmetických produktů a služeb Češi v posledních letech investují více peněz, reagují také na aktuální trendy. Poptávka však nyní roste i s příchodem jara, oblibě se těší především líčidla v pestrých barvách. Vyplývá to z informací prodejců, které oslovila ČTK. S novinkami v oblasti krásy se mohou zájemci ode dneška seznámit na veletrhu For Beauty, který v letňanském areálu PVA Expo Praha potrvá do soboty.

"Český zákazník nakupuje více pečující kosmetiky. Vzdělává se, vyhledává ingredience proti stárnutí, jako jsou retinol, koenzymy, peptidy a vitamín C. Používá také exfolianty pro zlepšení textury a tónu pleti či potlačení pigmentových skvrn," řekla ČTK mluvčí drogerií Rossmann Olga Stanley. V případě péče o aknózní pleť jsou podle ní oblíbené produkty s kyselinou salicylovou nebo náplasti na pupínky. "Více zákazníků se stará také o ochranu před sluncem a kupují produkty s SPF ochranou na obličej pro celoroční použití," doplnila Stanley.

Na portálu Slevomat.cz je zájem o kosmetické a zkrášlovací služby aktuálně o 30 procent vyšší než loni, proti únoru pak poptávka stoupla o 18 procent. Podle ředitele Ladislava Veselého za tím stojí plesová sezona, která letos na rozdíl od minulého roku fungovala naplno, a teplejší počasí. "S tím, jak se lidé více potkávají a srovnávají se s ostatními, se chtějí ve společnosti cítit dobře," uvedl.

Žádané jsou podle něj v tomto období především kadeřnické služby, procedury v péči o pleť, nehty nebo zuby, kde například roste zájem o bělení a dentální hygienu. Za zkrášlovací služby zákazníci nejčastěji utrácejí od 500 do 1000 korun, řekl Veselý. "Češi se o sebe rok od roku více starají. Samozřejmě nejvíce je to patrné ve větších městech, což je dáno společenským a kulturním vyžitím a také kupní silou," uvedl. Do krásy podle něj začínají více investovat i muži, patrné je to především v rozšiřující se nabídce holičství, dodal.

Prodeje dekorativní kosmetiky jsou nyní v drogeriích dm proti zimním měsícům vyšší o jednotky procent, kategorie produktů na rty pak vyrostla o desítky procent. ČTK to řekl manažer komunikace dm Jiří Peroutka. "V dm dlouhodobě ženy edukujeme, že péče o pleť se neomezuje pouze na odličování make-upu a aplikaci krému na obličej, ale je velmi důležité dbát i na její čištění. Že se jedná o úspěšnou edukaci potvrzuje skutečnost, že kategorie čištění pleti meziročně vzrostla v obratu o více než 35 procent," doplnil. Méně se podle něj aktuálně daří kosmetickým doplňkům. Rossmann eviduje pokles v prodejích mýdel, uvedla Stanley.

V Notinu jdou s příchodem jara na odbyt především líčidla v pestrých barvách, jako jsou rtěnky a lesky na rty. Zákazníci ve větší míře nakupují také doplňky stravy a vitamíny. "Vidíme, že se rovněž zvyšuje obliba pečující kosmetiky ze střední nebo vyšší střední cenové kategorie a profesionální vlasové kosmetiky," uvedla mluvčí Notina Alexandra Išuninová. Na popularitě získávají i přírodní a ekologické produkty a ošetření pleti laserem nebo mikrojehličkováním, shodli se obchodníci.