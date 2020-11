Do Kongresu se opět dostala Ocasiová-Cortezová a její kolegyně

Ilustrační foto - Demokratka Alexandria Ocasiová-Cortezová (29 let), nejmladší žena v dějinách zvolená do Sněmovny reprezentantů. Uspěla v jednom z newyorských obvodů.

Washington - Do americké Sněmovny reprezentantů se znovu probojovaly čtyři demokratické poslankyně kolem Alexandrie Ocasiové-Cortezové, které patří k levicovému křídlu své strany a kvůli svému etnickému původu se loni staly terčem nevybíravé kritiky prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom list The New York Times. Političky patří do neformální skupiny The Squad (Tým) a za poslední léta se i díky aktivitám na sociálních sítích staly jedněmi z nejznámějších tváří Kongresu.

Jedenatřicetiletá Ocasiová-Cortezová zastupuje ve Sněmovně reprezentantů jeden z newyorských okrsků a v hlasování jasně porazila republikánského vyzyvatele Johna Cummingse, když získala téměř 70 procent hlasů. Stejně výrazně zvítězila i Rashida Tlaibová ve státě Michigan, která v souboji s republikánem Davidem Dudenhoeferem dostala dokonce přes 76 procent hlasů. Své soupeře jednoznačně porazily i Ilhan Omarová v Minnesotě a Ayanna Pressleyová v Massachusetts.

Omarová v reakci na twitteru uvedla, že "sesterství" demokratických zákonodárkyň bude dál pevné.

"Sloužit newyorskému 14. okrsku a bojovat v Kongresu za rodiny z dělnické třídy byla pro mě v životě ta největší pocta, výsada a odpovědnost. Děkuji Bronxu a Queensu, že mě do sněmovny znovu zvolily navzdory milionům, které se utratily za protikampaň," napsala na sociální síti Ocasiová-Cortezová.

Čtyři poslankyně se řadí k levicovějšímu, v USA nazývanému progresivnímu, křídlu Demokratické strany. Prosazují například témata související s globálními změnami klimatu nebo zdravotní péči pro všechny Američany. V demokratických primárkách podporovaly v boji o prezidentskou nominaci Bernieho Sanderse.

Loni se političky staly terčem kritiky prezidenta Trumpa, který jim kvůli jejich nesouhlasu s politikou Bílého domu doporučil, aby odjely do zemí svého původu, když se jim ve Spojených státech nelíbí. Za černošku Pressleyovou, Ocasiovou-Cortezovou s portorickými kořeny, Omarovou, která je původem ze Somálska, a Tlaibovou, jež má rodinu v Palestině, se poté postavilo vedení Demokratické strany, které označilo Trumpovy výroky za rasistické.