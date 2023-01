Do konce týdne bude většinou zataženo, hlavně na horách bude sněžit

Praha - V Česku bude do konce týdne většinou zataženo, meteorologové očekávají občasné sněžení a sněhové přeháňky. Na návětří hor může v pátek napadnout až deset centimetrů nového sněhu. Teploty se přes den budou pohybovat kolem nuly, v noci by v neděli mohly spadnout až k minus devíti stupňům Celsia. Na začátku příštího týdne se pak mírně oteplí. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Inverzní charakter počasí podle meteorologů končí. "Počasí bude větrnější a na většině území zasněží. Při severním až severovýchodním větru na návětří hor zítra (v pátek) napadne až deset centimetrů nového sněhu. Naopak v závětří našich severních a východních hor spadne nanejvýš poprašek sněhu," uvedl ČHMÚ na svém twitteru.

Dnes bude zataženo až oblačno, jen ojediněle polojasno. Místy může slabě sněžit a ojediněle se mohou objevit i mrznoucí mlhy. Přes den bude od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia, v 1000 metrech nad mořem zůstanou teploty kolem minus pěti stupňů.

Podobné teploty vydrží i v pátek a v sobotu. Dál bude většinou zataženo, v závětří severních a východních hor místy a přechodně až polojasno. Občasné sněžení meteorologové očekávají na většině území, nejvíc sněhu spadne na horách. Bude také foukat mírný vítr.

V neděli očekávají meteorologové oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, sněžit bude jen ojediněle. Přes den se teploty budou pohybovat opět od minus dvou do plus dvou stupňů a v noci klesnou na minus čtyři až minus devět stupňů Celsia, při zataženu nebo mírném větru bude kolem minus tří stupňů.

Od pondělí se začne mírně oteplovat, na horách meteorologové očekávají trvalejší sněžení, v nižších polohách budou srážky smíšené nebo dešťové. Bude také větrno, nárazy větru se mohou v pondělí pohybovat kolem 50 kilometrů za hodinu, na horách kolem 70 km/h.