Do konce srpna navštívilo státní památky 3,3 milionu turistů

Praha - Státní památky navštívilo letos do konce srpna 3,3 milionu turistů. Je to o osm procent víc než za prvních osm měsíců loňského roku, stále ale o 20 procent méně než v předcovidovém roce 2019. Novinářům to dnes řekla Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ), který státní památky spravuje. Nejvíce lidí přišlo na památky tradičně v době letních prázdnin, bylo to 1,9 milionu návštěvníků.

Vstupné se letos nezdražovalo, podle ředitelky se tak ale stane od února příštího roku. Zdražit by se mělo průměrně o deset procent, což podle ní představuje průměrně 20 korun na jednu vstupenku pro dospělého návštěvníka. Pevný cenový výměr by měl být zveřejněn před Vánocemi, uvedla. I v příštím roce zůstane podle ředitelky zachován systém slev.

Goryczková dnes řekla, že NPÚ, který je příspěvkovou organizací ministerstva kultury, bude mít v příštím roce zkrácený příspěvek na provoz; krácení se podle ní dotkne nejvíce limitu mezd. "V podmínkách NPÚ to znamená, že musíme snižovat stavy zaměstnanců, a to téměř o 100 lidí," řekla. S menším počtem zaměstnanců lze podle ní jen těžko zajistit vyšší výnosy, které na příští rok zřizovatel určil vyšší o deset procent, přibližně tedy o 65 milionů korun. I proto NPÚ přistupuje ke zvýšení vstupného.

"Hlavní sezona pro nás byla velmi úspěšná. Postupně nám roste návštěvnost i výnosy. Vstupné jsme letos nezvedali, je to tedy jen o tom, že přišlo daleko více návštěvníků," řekla Goryczková. Stále ale je propad v zahraniční klientele, což je podle ní znát především na nejnavštěvovanějších památkách. "To je Český Krumlov, Hluboká a Karlštejn, kde z celkové návštěvnosti v roce 2019 pět procent tvořili právě zahraniční návštěvníci. Dnes jsme na dvou procentech z celkové návštěvnosti. Je velký deficit především asijské klientely, zámořské klientely a ano, chybí i ruská klientela, která jezdila hodně na Hlubokou," řekla.

Nejnavštěvovanějším objektem NPÚ za prvních osm měsíců letošního roku byl s 270.000 návštěvníky zámek Lednice.Tam není podle ředitelky propad zahraniční klientely tak velký, neboť na zámek jezdí turisté ze sousedních zemí Rakouska či Slovenska. Za ním následují zámky Český Krumlov a Hluboká, hrad Karlštejn a zámek Valtice. Všechny tyto památky měly větší návštěvnost než v předchozím roce a na každou z nich přišlo více než 100.000 lidí. U nich je ale propad zahraničních návštěvníků podle ředitelky až 40 procent.

V posledním roce, který nebyl ovlivněn pandemií nemoci covid-19, tedy v roce 2019, navštívilo státní hrady a zámky pět milionů lidí. Za celý rok 2022 to bylo 3,8 milionu lidí. Goryczková dnes řekla, že by letos celková návštěvnost mohla překonat čtyři miliony lidí.

NPÚ letos snížil cenu vstupenek pro děti od šesti do 17 let, činí tak 30 procent ze základního vstupného. Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma. NPÚ zdražovalo vstupné na památky ve své správě naposledy loni začátkem sezony, šlo o nárůst v rozmezí deset až 30 korun. Z celkového počtu návštěvníků slevy podle ředitelky využívá 46 procent osob.

Celkové výnosy NPÚ do konce letošního srpna činily 512,5 milionu korun. Je to nárůst o deset procent proti loňskému roku. Výnosy ze vstupného dosáhly 441,5 milionu korun.

hrm mha