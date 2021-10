Do konce října čeká Česko teplejší počasí, pršet bude na konci měsíce

Praha - Do konce října bude v Česku teplejší počasí než v předchozích dnech, poté se začne zvolna ochlazovat. Celkově by nadcházející čtyři týdny měly být teplotně průměrné. V posledním říjnovém týdnu také očekávají meteorologové více srážek. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V posledních dvou týdnech se teploty pohybovaly spíše pod průměrem, příštích 14 dní by ale měly být kolem hodnot typických pro toto období. "Začátkem listopadu budou teploty pozvolna klesat a v posledním předpovědním týdnu se očekávají teploty nižší, než je dlouhodobý normál," uvedli meteorologové.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 18. října do 14. listopadu je 6,9 stupně Celsia. Nejteplejší byl rok 2018, kdy se průměrná teplota v těchto dnech vyšplhala na 9,6 stupně Celsia. Naopak v roce 1946 klesla na 3,1 stupně, což je dosud nejméně.

"Relativně suché počasí, které nás doprovází posledních několik týdnů, bude pokračovat i v tomto týdnu. O něco více srážek je očekáváno v posledním říjnovém týdnu," sdělil ČHMÚ. První polovina listopadu pak přinese úhrny srážek blížící se normálním hodnotám pro tuto roční dobu. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn je v tomto období 42 milimetrů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.