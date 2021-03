Do konce dubna dostanou dávku vakcíny dva miliony lidí, řekl Blatný

Praha - Do konce dubna by měly dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 dva miliony lidí, řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný. Příští měsíc se očekává asi 1,34 milionu dávek od čtyř výrobců. Nejbližší termín, kdy by se děti mohly vrátit do škol, je podle Blatného 12. dubna. Konečné rozhodnutí padne příští týden, dodala hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Po Velikonocích by podle Blatného mohl skončit zákaz pohybu mezi okresy.

Do konce dubna dostanou podle Blatného vakcínu dva miliony lidí

Do konce dubna by měly dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 dva miliony lidí. Příští měsíc se očekává asi 1,34 milionu dávek od čtyř výrobců, řekl Blatný (za ANO). V pondělí se podle něj začnou k očkování registrovat zaměstnanci ze superkritické infrastruktury, kterých je asi 9000, a dořešeno by mělo být také očkování zaměstnanců v sociálních službách. Po Velikonocích se spustí registrace pro lidi nad 65 let.

V posledních dnech očkování proti covidu-19 zpomalilo. Ve čtvrtek bylo podáno 40.770 dávek, což je skoro o pětinu méně než před týdnem. Podle Blatného ale čtyři výrobci dodají příští měsíc přes milion dávek vakcíny. Od firmy Moderna má přijít 140.000 dávek, od AstraZeneca se očekává 200.000 dávek a asi 30.000 až 40.000 dodá firma Johnson & Johnson.

"Nadále platí, že v červnu bude alespoň jednou dávkou očkováno 60 až 70 procent populace," dodal Blatný.

Od středy se mohou k očkování registrovat chroničtí pacienti na základě kódů od ambulantních specialistů. Využilo je už přes 40.000 pacientů s vybranými diagnózami. Blatný připomněl, že očkovat rizikové pacienty mohou také nemocniční pracoviště nebo praktičtí lékaři, kteří si ale stěžují, že k nim směřuje málo vakcíny.

Pro své pacienty nad 80 let tak někteří žádají jiné typy vakcíny než nedostatkovou AstraZeneca, které chodí do Česka snížení dodávky. Podle Blatného je možné, aby dostali i vakcínu od Pfizer/BioNTech, záleží ale na dohodě s krajem. "Jsou kraje, kde to funguje velmi dobře," dodal.

Blatný: Nejbližší termín návratu části dětí do škol je 12. dubna

Nejbližší termín, kdy by se část dětí mohla vrátit do škol, je 12. dubna, řekl novinářům Blatný. Potvrdil tak dřívější vyjádření ministerstva školství. Konečné rozhodnutí by mělo podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové padnout příští týden. Počítá se s tím, že děti ve školách budou testovány antigenními testy dvakrát týdně. Ministerstvo nebude bránit školám, aby používaly PCR testy, budou si je ale muset samy zaplatit.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v minulých dnech uváděl, že školy by se mohly znovu otevřít pro některé děti 12., nebo 19. dubna. Rozhodnutí podle něj bude záležet na postoji Svrčinové. Prioritami ministerstva školství jsou otevření škol pro nejmladší žáky a praktická výuka na středních a vysokých školách.

"Nejbližším termínem je zmiňovaný 12. duben. To platí, na tom jsme se dohodli i na jednání s opozicí. Toto je cíl," řekl Blatný. Doplnil, že epidemická situace se zlepšuje, ale čísla nakažených a hospitalizovaných jsou ještě pořád vysoká.

Podle Svrčinové je dohoda, že o termínu návratu se rozhodne příští týden. Zmiňovala ale i možný návrat v druhé polovině dubna. Prioritou jsou podle ní předškoláci a děti z prvního stupně základních škol. Ve školách se budou děti dvakrát týdně testovat.

Ministr Blatný řekl, že školy dostanou zdarma antigenní testy, ale ministerstvo jim nebude bránit, pokud se rozhodnou používat PCR testy, které jsou přesnější. Budou si je ale muset pořídit na vlastní náklady. PCR testy se musí k vyhodnocení vozit do laboratoří, podle Blatného ale nemají laboratoře kapacitu na to, aby všechny školy mohly testovat PCR testy.

Kritici antigenních testů mluví o tom, že některé jsou málo kvalitní a nezachytí všechny nakažené. Ministerstvo podle Blatného pracuje na tom, aby z široké nabídky antigenních testů vybralo ty nejlepší a informovalo zájemce, které to jsou.

Po Velikonocích by mohl skončit zákaz pohybu mezi okresy

Po Velikonocích by podle Blatného mohl skončit zákaz pohybu mezi okresy. Je to hlavní důvod, proč je dál potřeba nouzový stav, řekl dnes na tiskové konferenci. Zákaz platí od 1. března. Dnes bude o prodloužení nouzového stavu jednat Sněmovna, zatím je schválen do 28. března, Velikonoce jsou o týden později.

"Téměř všechny ostatní věci kromě uzávěry okresů a zákazu vycházení lze zajistit pandemickým zákonem, proto ho máme," řekl ministr. Zákaz vycházení po 21:00 platí od konce října. "Když se všechno bude vyvíjet tak, jak si přejeme, tak uvolnění pohybu mezi okresy by právě v tom týdnu po Velikonocích mohlo nastat," dodal Blatný.

Na hranicích okresů policie kontroluje, jestli lidé mají k překročení hranice některý z vybraných důvodů, jako je například cesta do práce nebo k lékaři. Politici nutnost trvání tohoto omezení přes velikonoční svátky vysvětlují tím, že v opačném případě by lidé využili čtyři dny volna k cestě za příbuznými.