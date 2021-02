Do konce dekády bude přes 80 procent vozů Porsche elektrických

Stuttgart - Do konce dekády bude přes 80 procent prodaných vozů Porsche pohánět elektřina. V rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag to řekl šéf německé automobilky Oliver Blume. Na mysli přitom měl jak vozy čistě elektrické, tak auta hybridní.

Porsche bude dále nabízet model 911 se spalovacím motorem, ale ten zvládne i syntetická paliva. Automobilka už dříve zveřejnila odhad, že do roku 2025 bude mít elektrický pohon polovina z aut, která prodá.

V následujících pěti letech hodlá Porsche do vývoje svých elektrických vozů investovat 15 miliard eur (386,8 miliard Kč), uvedl nedělník. Minulý rok bylo zákazníkům dodáno přes 20.000 kusů elektrického modelu Taycan.

Porsche je stejně jako mladoboleslavská automobilka Škoda Auto součástí německého automobilového koncernu Volkswagen.