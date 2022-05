Do knihy rekordů se zapsal 102letý Stanislav Bělík, nejstarší vystavující malíř

Stanislav Bělík z Doubravníku na Brněnsku (na snímku) se 8. května 2022 v Počátkách na Pelhřimovsku ve věku 102 let zapsal do České knihy rekordů jako nejstarší vystavující malíř v ČR.

Počátky (Pelhřimovsko ) - Stanislav Bělík se dnes ve věku 102 let zapsal jako nejstarší vystavující malíř v zemi do České knihy rekordů. Obrazy inspirované krajinou kolem Svratky vystavil v Počátkách na Pelhřimovsku. Do knihy rekordů se dostal již podruhé. Poprvé to bylo nedávno, když se tam objevili s manželkou Vlastou jako nejstarší manželský pár v Česku, dohromady je jim 202 let. ČTK to řekl Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den, jež spravuje databázi českých rekordů.

"Na svůj věk je v úžasné kondici. Trošku hůř slyší a jinak se s ním dá normálně mluvit. Když jsme u něj byli v lednu, vyprávěl nám příběhy, jak se seznámil se svou manželkou. Bylo to moc fajn, úsměvné," řekl Marek.

Do knihy rekordů zanesli organizátoři dnešní událost jako výstavu českého malíře vystavujícího v nejvyšším věku. Před časem Bělíkovi a jeho ženě pracovníci agentury Dobrý den předali certifikát jako nejstaršímu manželskému páru v zemi. Vlastě Bělíkové bylo před pár dny 100 let, její muž bude mít v říjnu 103. narozeniny.

Bělík, jehož výstava v Galerii Herčíka potrvá do 18. června, maluje téměř celý život místa kolem Svratky. "Je to naprostý realismus, krajinomalba, žádná abstrakce. Když to řeknu poeticky, je celoživotně zamilovaný do krajiny kolem Svratky. Spousta malířů dělá zimní krajinu tak, že si najde místo, udělá skicu nebo si ho vyfotí a obraz vytvoří v ateliéru. On šel cestou absolutní poctivosti, vystál to tam, vytvořil všechno na místě. Říkal mi, kolikrát byl zmrzlý na kost, ale nesnížil by se k tomu dělat to jinak," řekl Marek.

Dnes je Bělíkovi 102 let, šest měsíců a devět dní. Jako dárek mu pracovníci agentury předali upravenou Českou knihu rekordů. Ta totiž vychází jednou za tři roky, sedmé vydání z loňského listopadu obsahuje 1596 údajů, přes 2200 fotografií a 390 QR kódů s přístupem k videím z rekordních pokusů. Zástupci agentury mu do ní vpravili zmenšený certifikát, aby nemusel čekat přes dva roky, než kniha znovu vyjde "Bude mít jedno vydání se svým aktuálním počinem," řekl Marek.

Rekordmanů s přívlastkem 'nejstarší' eviduje Agentura Dobrý den víc. Třeba nejstarší, stále ordinující obvodní lékařce bylo 97 let. "Paní Irma Němečková v některých případech léčila dokonce pravnuky svých někdejších pacientů a ještě v 92 letech řídila automobil," uvedl Marek. Nejstarší české skokance do vody bylo 90 let, čtyři měsíce a 28 dnů.