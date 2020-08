Do kin vstoupí pásmo filmů studentů a absolventů FAMU

Praha - Do českých kin dnes vstoupí pásmo filmů studentů a čerstvých absolventů FAMU. Pražská filmová škola chce projektem FAMU v kině 01 zahájit představování toho nejzajímavějšího ze studentské tvorby. V první edici jde primárně o kombinaci úspěšných animovaných filmů za rok 2019 a nových, právě dokončených snímků talentovaných tvůrců.

Do české distribuční nabídky se tak letos dostanou animované filmy prezentované na Oscarech i velkých světových festivalech. Osm krátkých filmů představí talentované tvůrce a jejich rozmanité autorské přístupy. Jsou mezi nimi krátká pocta Miloši Formanovi Ahoj, na Oscara nominované loutkové drama Dcera, černá komedie o partnerských vztazích Sh_t Happens, poetický návrat do dětství Schovka nebo sugestivní portrét o ztrátě blízkého člověka M E Z E R Y.

Limity ženského multitaskingu, tedy schopnosti vykonávat několik věcí najednou, vystihuje titul Podle Sylvie. Problematiku ústavní péče přibližuje animovaný dokument Kdo se se mnou zatočí a závěr patří sarkastické anekdotě o přijetí vlastního těla Měj se ráda.

FAMU v kině chce zasáhnout studenty a žáky středních školy, pro které je podle iniciátorů projektu v nabídce českých kin stálý nedostatek snímků. První kolekce snímků je ale podle distributora nevhodná pro děti do 12 let.