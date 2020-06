Do kin se v létě vrátí digitálně restaurovaní Samotáři

Praha - Kultovní komedie Davida Ondříčka a Petra Zelenky Samotáři se vrátí od 2. července do kin v digitálně restaurované verzi. Samotáře vidělo od premiéry v roce 2000 přes 600.000 diváků. Hlášky z filmu se staly kultovními, a předávají se v průběhu let mezi dalšími diváky. Úspěch měla i hudba k filmu, jejímž autorem je Jan P. Muchow, zakladatel kapely Ecstasy of Saint Theresa. ČTK o tom za distributory informovala Uljana Donátová.

"Samotáři se v době svého vzniku stali originální generační výpovědí, která mimořádně zarezonovala s pocity diváků. Prostřednictví kaleidoskopu absurdních a bizarních situací si kladou Samotáři otázku, zda v dnešním světě je ještě možné trvale milovat a zda dokážeme lásku vzájemně sdílet a naplnit. A právě proto dokážou také dnes oslovovat i publikum, které v době jejich vzniku ještě nebylo na světě," uvedla Donátová.

Podle režiséra a producenta režisér a producent filmu Davida Ondříčka na v Samotářích sešla pestrá skupina talentovaných lidí. "Potkal jsem tam Petra Zelenku a Olgu Dabrowskou, kteří byli fantastický, nesourodý a přesto dokonale se doplňující scénáristický team. Obsadil jsem do jeho první filmové role dnes už legendu Ivana Trojana. Dodnes nechápu, že to je jeho filmový debut. Přes uvolněnost a určitou lehkou ruku, s kterou jsme k filmu přistoupili, byla ústřední sedma herců výborně připravená, soustředěná a profesionální. Podobně jako Peter Sellers Růžového pantera si film "ukradl" sám pro sebe a zcela zaslouženě Jirka Macháček," sdělil Ondříček.

Za roli okouzlujícího uživatele marihuany Jakuba získal Macháček Českého lva. "Já jsem za Samotáře vděčný jako za nádhernou etapu života. Bylo to šťastné setkání. David (Ondříček) dal dohromady skvělý, mladý štáb, pro některé to byla dokonce první zkušenost s filmem, takže to bylo takové čerstvé a krásně to jiskřilo," vzpomínal Macháček.

Za tři základní kameny úspěchu Samotářů považuje režisér a producent Ondříček hudbu Jana Muchowa, vždy připraveného kameramana Richarda Řeřichu a práci střihače Michala Lánského. "Film jsme oddaně milovali už při realizaci a energie, kterou jsme tam vložili, se několikanásobně vrátila. Distributor Honza Jíra se se mnou vsadil o láhev vodky, pokud film překročí 100.000 diváků. Nakonec to bylo 600.000 diváků," řekl Ondříček. "Jsem nesmírně šťastný, že se film vrací po 20 letech v restaurované verzi do kinodistribuce. Jsem zvědavý, jestli ho současná mladá generace vezme tak, jako ta v roce 2000. Možná, že i přes všechny sociální sítě jsme si dnes i ještě vzdálenější a i když žijeme ve velkých městech, jsme stále Samotáři," dodal Ondříček.