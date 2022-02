Do kin se v létě chystá dokument o lezci Adamovi Ondrovi

Praha - Do kin se letos v létě pod názvem Adam Ondra: Posunout hranice chystá dokument o nejúspěšnějším českém sportovním lezci a olympionikovi. Režiséři Jan Šimánek a Petr Záruba skrze Ondrův příběh a jeho tvrdé tréninky zachytili proměnu sportovního lezení a sportu obecně, vliv komerčního tlaku a tlaku médií i diváků toužících po show, ve kterou se lezecké závody mění. ČTK o tom dnes za distribuční společnost Bontonfilm informovala Lucie Šplíchalová.

Dokument začali natáčet před třemi lety při Ondrově přípravě na olympiádu v Tokiu. Tvůrci nyní spouští crowdfundingovou kampaň na podporu dofinancování postprodukce dokumentu. Šimánek a Záruba uvedli, že na počátku vývoje filmu měli možnost strávit tři týdny studiem osobního i profesního života lezce z bezprostřední blízkosti.

"Společné cestování na Balkáně, Adamova celodenní dřina v dosud neobjevených skalních stěnách, doprovázená neustálou přítomností televizního štábu a fandícího davu. Kontrast hvězdné image celebrity a obyčejné, tvrdé dřiny introvertního samotáře, který do noci visí uprostřed skalní stěny a čistí si chyty na příští den. Fascinace těmito okolnostmi, stejně jako Adamovým vnitřním světem a jeho umanutostí, byla hlavní motivací k tomu, abychom se pustili se do našeho filmu, intimního portrétu, v němž bychom se dostali dál, za sice pečlivě vykonstruovaný, ale plochý mediální obraz," podotkli režiséři.

Tvůrci dokumentu se nesoustředili jen na sportovní život známého lezce ale také jeho rodinné zázemí. Vedle úspěchů zaznamenali i Ondrovo zklamání z loňské olympiády v Tokiu, kde patřil mezi české naděje. Chvíli sice sahal po zlatu, nakonec ale skončil bez medaile a zbylo na něj až šesté místo.

"Bylo důležité neukončit film olympiádou, ale ukázat to, co následovalo po ní, i to, jak se s neúspěchem Adam vypořádal. I když jsme sami také lezci, naším cílem bylo nahlédnout Adama z nelezeckého úhlu pohledu a přiblížit ho tak i divákům, kteří se o lezení či sport obecně nezajímají a těm, kteří Adama Ondru dobře znají, nabídnout novou perspektivu," dodali režiséři.

Šimánek vystudoval fotografii na FAMU. Režíroval několik krátkých dokumentárních filmů, především z horolezeckého prostředí, které získaly několik ocenění v Česku i zahraničí. Záruba vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a dokumentární tvorbu na FAMU. Ve své dokumentární tvorbě se věnuje výtvarníkům a tématu krajiny.

Ondra byl v letech 2007 až 2018 desetkrát nominovaný na ocenění Salewa Rock Award, které pětkrát získal. Ocenění se uděluje za výjimečný přínos ke skalnímu lezení. V listopadu 2016 jako třetí člověk na světě přelezl patrně nejtěžší vícedélkovou cestu světa Dawn Wall v masivu El Capitan v Yosemitském národním parku v USA. Je také držitelem ceny Jiřího Gutha-Jarkovského za rok 2017, nejvyššího ocenění Českého olympijského výboru.