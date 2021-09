Do kin přichází další česká komedie. Její hlavní postavu ztvárnil Jiří Bartoška

Praha - Do tuzemských kin dnes přichází nová česká komedie režiséra Petra Kolečka Zbožňovaný. Její hlavní postavu ztvárnil Jiří Bartoška. V příběhu o tom, že ani zbožňovaný dědeček a všemi oblíbený pediatr není zcela dokonalý dále hrají Zuzana Kronerová, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer nebo Štěpán Kozub.

"Jsem vděčný, že se podařilo dát dohromady takové skvělé obsazení. Už v přípravách jsme s herci jejich role probírali a já jsem otevřený připomínkám, nemám problém text změnit, pokud je to ku prospěchu věci. I při samotném natáčení se stávalo, že jsme třeba upravovali dialogy tak, aby se v nich cítili komfortně. Rozhodně nehodlám herce do něčeho instalovat, naopak jsou pro mě inspirací," uvedl po natáčení Kolečko. "Mám k tomu příběhu osobní vztah, je inspirován mým dědou, a to při rozhodování, zda znovu režírovat, hrálo docela zásadní roli," uvedl.

Po komedii Přes prsty se jedná o druhý režisérský počin Kolečka. Hlavní hrdina jeho scénáře, uznávaný pediatr na maloměstě, ve filmu udržuje mnohaletý tajný milostný poměr. Role tajné milenky se ujala Ivana Chýlková. "Vždy jsem chtěl pro natáčení oslovit Jiřího Bartošku a vždy jsem k tomu sbíral odvahu. Jiří to nakonec vzal, udělal jsem drobné úpravy ve scénáři, které chtěl i on, a dopadlo to dobře," sdělil Kolečko, který si ve snímku Zbožňovaný podle svých slov klade otázku, zda je důležitější vášnivá láska nebo rodina.

Absolvent režie a dramaturgie na pražské DAMU Kolečko se do povědomí veřejnosti dostal až roku 2010, kdy společně s Janem Prušinovským napsali úspěšný televizní seriál Okresní přebor, na který po dvou letech navázali celovečerním filmem. Od té doby je jedním z nejúspěšnějších českých scénáristů současnosti. Mezi jeho další zlomové počiny patří seriály Čtvrtá hvězda, Trpaslík, Vyšehrad, Lajna nebo Most! Je držitelem Českého lva za nejlepší scénář k filmu Masaryk v režii Julia Ševčíka. Roku 2018 začal psát další film Přes prsty, který nakonec sám režíroval. Jeho režijní debut byl uveden v létě následujícího roku. Podílel se také na scénáři úspěšného internetového seriálu sKORO NA mizině, ve kterém má i hereckou roli.

Komediální žánr je v českých kinech žádaný. Například novou komedii režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel za dva měsíce vidělo bezmála 530.000 diváků, kteří v pokladnách kin nechali 83 milionů korun. Divácky nejúspěšnějším českým snímkem loňského léta se stal film 3Bobule, který za měsíc od premiéry v kinech zaznamenal téměř 170.000 diváků. Předloni se nejnavštěvovanějším snímkem stala komedie Ženy v běhu, která zaznamenala přes 1,54 milionu diváků a vydělala bezmála 212 milionů korun. Snímek režiséra Martina Horského získal na filmových cenách Český lev nestatutární Cenu filmových fanoušků.