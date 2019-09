Do kempů před NHL se zařadilo 54 českých hokejistů

New York - Celkem 54 českých hokejistů se zařadilo do přípravných kempů klubů NHL. Největší zastoupení mají Češi s pěti hráči v Bostonu, v jehož kádru jsou brankář Daniel Vladař, obránce Jakub Zbořil a útočníci David Krejčí, Jakub Lauko a David Pastrňák. Naopak nikdo z Čechů není v týmech Columbusu, Floridy, Minnesoty, Nashvillu a obhájce triumfu ve Stanleyově poháru St. Louis.

Kromě hráčů, kteří mají platný kontrakt či byli draftováni, je na zkoušku v Torontu brankář Michal Neuvirth, který je po skončení smlouvy s Philadelphií nechráněným volným hráčem.

Už na začátku přípravných kempů opustili týmy brankář Jiří Patera z Vegas a obránce Filip Král z Toronta. Patera se vrátil do Brandonu do WHL a Král do Spokane do stejné soutěže.

Přehled českých hráčů v kempech klubů NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

Boston Bruins: Daniel Vladař (brankář), Jakub Zbořil (obránce), David Krejčí, Jakub Lauko, David Pastrňák (všichni útočníci).

Buffalo Sabres: Matěj Pekař, Vladimír Sobotka (oba útočníci).

Detroit Red Wings: Filip Hronek (obránce), Filip Zadina (útočník).

Florida Panthers: nikdo.

Montreal Canadiens: David Sklenička (obránce).

Ottawa Senators: Filip Chlapík (útočník).

Tampa Bay Lightning: Dominik Mašín, Jan Rutta (oba obránci), Ondřej Palát (útočník).

Toronto Maple Leafs: Michal Neuvirth (brankář), Filip Král (obránce).

Metropolitní divize:

Carolina Hurricanes: Petr Mrázek (brankář), Martin Nečas (útočník).

Columbus Blue Jackets: nikdo.

New Jersey Devils: Pavel Zacha (útočník).

New York Islanders: Jakub Škarek (brankář).

New York Rangers: Libor Hájek (obránce), Filip Chytil (útočník).

Philadelphia Flyers: David Kaše, Jakub Voráček (oba útočníci).

Pittsburgh Penguins: Dominik Simon (útočník).

Washington Capitals: Vítek Vaněček (brankář), Radko Gudas, Michal Kempný (oba obránci), Jakub Vrána (útočník).

Západní konference:

Centrální divize:

Colorado Avalanche: Pavel Francouz (brankář), Martin Kaut (útočník).

Dallas Stars: Roman Polák, Ondřej Vála (oba obránci), Radek Faksa, Martin Hanzal (oba útočníci).

Chicago Blackhawks: David Kämpf, Dominik Kubalík (oba útočníci).

Minnesota Wild: nikdo.

Nashville Predators: nikdo.

St. Louis Blues: nikdo.

Winnipeg Jets: Kristian Reichel, Michael Špaček (oba útočníci).

Pacifická divize:

Anaheim Ducks: Lukáš Dostál (brankář), Ondřej Kaše (útočník).

Arizona Coyotes: Jan Jeník (útočník).

Calgary Flames: David Rittich (brankář), Michael Frolík (útočník).

Edmonton Oilers: Ostap Safin (útočník).

Los Angeles Kings: Lukáš Pařík (brankář), Martin Frk (útočník).

San Jose Sharks: Josef Kořenář (brankář), Radim Šimek (obránce), Tomáš Hertl, Lukáš Radil (útočník).

Vancouver Canucks: Lukáš Jašek (útočník).

Vegas Golden Knights: Jiří Patera (brankář), Tomáš Nosek (útočník).

jip gi