Do Karlovarského kraj dorazily vakcíny z Německa, přispěla i ČR

Karlovy Vary - Do Karlovarského kraje extrémně postiženého covidem-19 dorazilo 15.000 dávek vakcíny od německých zemí. Český stát přidal 1800 dávek ze svých zdrojů. Vakcíny si rozdělí všechny tři okresy Karlovarského kraje rovnoměrně, řekla dnes ČTK mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

"Celkem 5600 dávek vakcíny firmy AstraZeneca vyložila distribuční společnost v Nemocnici Karlovy Vary, nyní míří i do sokolovské a chebské nemocnice stejná výše dodávky," uvedla mluvčí.

Mimořádnou pomoc poskytly Karlovarskému kraji spolkové země Sasko a Bavorsko, s nimiž kraj, který se od počátku roku potýká s vysokými přírůstky nakažených i pacientů v těžkém stavu, sousedí. Podle předběžných odhadů by se dávky mohly spotřebovat do dvou týdnů. Zapojit by se mohla nejen dosavadní očkovací místa, ale i praktičtí lékaři, kteří projevili zájem o očkování pacientů,jež mají registrované.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo dosud v Karlovarském kraji použito 15.992 dávek vakcíny proti covid-19. Kraj má téměř 300.000 obyvatel. Rychlejšímu očkování zatím bránil hlavně nedostatek vakcín. Dnešní dodávka z Německa by tak mohla výrazně pomoci. Od pondělí začalo fungovat i první velkokapacitní testovací centrum v Karlovarském KV Areně. Pokud by využilo kapacitu naplno, mohlo by očkovat i 1000 lidí denně. Podobná centra by měla vzniknout i v Sokolově a Chebu. Záleží ale na dostatku vakcín.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) dodávka vakcín umožní proočkovat více obyvatel a sníží i riziko přenosu nákazy v pohraničí.