Do karantény šlo v říjnu 37.400 lidí, víc než za celý březen

Praha - Do karantény zatím v říjnu nastoupilo 37.400 lidí. Je to zhruba o 1400 víc než za celý březen, který byl dosud v koronavirové epidemii měsícem s nejvyššími počty. Jen v úterý lékaři vydali 4500 karanténních e-neschopenek, tedy víc než za celý květen či červen. Celkem v karanténě teď zůstává 28.300 lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo práce.

Karanténa se od září zkrátila ze 14 na deset dní. Od poloviny minulého měsíce ji hygienici už také nenařizují, pokud měli lidé i nakažený při delším setkání roušku či respirátor, nebo stáli od sebe víc než 1,5 metru. Následuje jen poučení, že je nutné sledovat příštích deset dnů svůj zdravotní stav a v případě příznaků se obrátit na lékaře. Do karantény nemusí ani ti, u nichž se v posledních třech měsících covid-19 potvrdil.

Za první říjnový týden šlo do karantény 15.600 lidí. Od 7. do 13. října to bylo dalších 21.800 osob. Jen v pondělí 12. října do ní lékaři poslali s e-neschopenkou 9600 lidí. Za jediný den je to skoro tolik jako za celý srpen.

Do karantény od 1. března, kdy se nákaza novým koronavirem v Česku potvrdila, šlo do 13. října celkem 145.117 lidí. Nejméně osob dostalo karanténní e-neschopenku kvůli šíření nákazy v červnu, a to asi 3600. Od té doby měsíční počet roste. V září se dostal na 33.800. Dosud nejvyšší byl v březnu, a to 36.000. V říjnu se překonal za 13 dní.

Doma nyní musí zůstávat kolem 28.300 lidí. Dosud bylo množství nejvyšší před koncem března. Tehdy na vrcholu epidemie to bylo zhruba 22.400 osob. Od té doby jich ubývalo. Počet se zvedal mírně vždy jen těsně po víkendu či volných dnech. V polovině června se pohyboval nad 1700, pak začal postupně stoupat.

Nakažených v Česku rychle přibývá. Za poslední den bylo potvrzených případů přes 8000. Kritici už při mnohem nižších počtech poukazovali na to, že se nestíhá dohledávání kontaktů a jejich případné izolování. Nově začíná takzvané sebereportování. Lidé při něm vyplní do formuláře možná riziková setkání a potřebné kontaktní údaje. Mělo by to urychlit trasování.

Česko je od 5. října na 30 dní v nouzovém stavu. Vláda nařídila ode dneška zavřít školy, restaurace, bary a kluby. Mimo provoz musí být také kina, divadla, muzea, galerie, bazény, zoologické zahrady či fitness centra. Cílem je zmírnit šíření nákazy.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Stát mu případně z programu Antivirus do konce roku proplatí 80 procent této náhrady do 39.000 korun superhrubé mzdy.

Vysoké počty lidí v karanténě mohou mít podle expertů dopad i na ekonomiku. Firmy se totiž mohou potýkat s výpadkem pracovníků. Stejný problém hrozí také ve zdravotnictví či sociálních službách. Vláda už schválila nařízení, podle něhož mohou do nemocnic či domovů seniorů v případě potřeby nastoupit medici či studenti sociálních oborů.

Počet vystavených karanténních e-neschopenek v jednotlivých měsících od začátku března:

Měsíc Počet karanténních e-neschopenek Březen 35.998 Duben 13.614 Květen 3987 Červen 3643 Červenec 6717 Srpen 10.002 Září 33.769 Říjen 37.387 Celkem 145.117

Zdroj: Ministerstvo práce