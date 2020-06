Do karantény kvůli covidu půjde na pražském magistrátu až 40 lidí

Praha - Do karantény by na pražském magistrátu mohlo jít kvůli onemocnění covid-19 zhruba 30 až 40 politiků a úředníků, kteří se zúčastnili pondělního jednání městské rady. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Test nemoc prokázal v úterý u náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN). Hygienici by dnes měli rozhodnout o dalším postupu. Vedení města zároveň stanoví, zda se bude ve čtvrtek konat jednání pražských zastupitelů.

"Jednání rady se zúčastnili všichni radní, část ředitelů a předsedů výborů, někteří úředníci a také předsedové koaličních klubů i zástupci opozice. Celkově se situace týká třiceti až čtyřiceti lidí," uvedl Hofman.

Hlubuček uvedl, že v pondělí se během dne přestal cítit dobře. Večer si pak naměřil teplotu 37,8 stupně Celsia. Následně vyhledal lékaře a test potvrdil nákazu.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dnes ČTK sdělil, že bude záležet na rozhodnutí hygienické služby, zda budou ještě dnes všichni ostatní členové rady testováni. O tom, zda se bude konat čtvrteční zasedání zastupitelů, se rozhodne odpoledne. Hřib v úterý uvedl, že zjišťuje, zda by se jednání mohlo konat on-line. Problém je, že na zastupitelstvu se hlasuje jmenovitě a že město musí veřejnosti zajistit možnost sledovat jednání. Magistrát již zrušil dnešní zasedání kontrolního výboru.

V uplynulých měsících bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků. Od poloviny března byl načas kvůli koronaviru uzavřen odbor evidence majetku. Nákaza se na odboru prokázala u dvou zaměstnanců a asi padesát lidí bylo v karanténě. Kromě odboru evidence majetku se nákaza objevila také na odboru územního rozvoje.

Praha je koronavirem nejvíce zasaženou oblastí v Česku. Laboratoře tu dosud odhalily 2344 nakažených, z toho se necelých 1500 vyléčilo. V celé zemi bylo od začátku epidemie zaznamenáno 10.112 případů.

Nakažení pražského náměstka koronavirem ovlivnilo Sněmovnu

Pozitivní test náměstka pražského primátora Hlubučka na koronavirus ovlivnil dnešní jednání Sněmovny. Její předseda Radek Vondráček (ANO) poslancům řekl, že jeden z pražských radních byl v úterý v sídle dolní komory a v kontaktu s některými jejími členy. Požádal proto poslance, aby všichni používali roušky, a to zejména u řečniště.

"Není možné dodržet určitou bezpečnou vzdálenost, tak prosím zvažte, zda by nebylo lepší být vedle kolegů zase s rouškou, než hygiena vytrasuje, jestli tady nehrozí nějaké vyšší nebezpečí," uvedl Vondráček. "Jeden z radních se včera vyskytoval tady ve Sněmovně, takže je potřeba vnímat tu poněkud rizikovější situaci," poznamenal.

Z jednání Sněmovny se dnes ze zdravotních důvodů omluvili poslanec KDU-ČSL, pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský a další pražský zastupitel a poslanec ANO Patrik Nacher.