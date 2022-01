Do karantény budou muset i očkovaní a dříve nemocní, zkrátí se na pět dní

Praha - Do karantény budou muset po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným na koronavirus nastoupit i očkovaní a lidé do šesti měsíců po prodělání covidu. Novinářům to na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Karanténa a izolace kvůli covidu-19 se od úterý zkrátí na pět dní

Izolace nakažených koronavirem a karanténa jejich kontaktů se podle premiéra Petra Fialy (ODS) zkrátí na pět dní. Je to potřebné kvůli šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron, řekl po dnešním jednání vlády. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil, že změna bude účinná od úterý příštího týdne. V té době bude i podle Státního zdravotního ústavu omikron tvořit více než 50 procent případů. Do karantény budou nově muset i očkovaní a lidé po prodělání covidu-19.

"Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se šířením nákazy variantou omikron dospělo k tomu, že je možné a potřebné, a to i na základě zahraničních zkušeností, zkrátit karanténu a izolaci na pět dní," řekl Fiala. Ze zahraničních dat vyplývá, že omikron je nakažlivější než delta, ale do nemocnic míří menší podíl lidí s vážným průběhem nemoci. Podle predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se dá na vrcholu vlny epidemie omikronu čekat až 50.000 nakažených za den a do nemocnic bude přijímáno i 900 pacientů denně. V jeden den by tak mohlo být i 7000 hospitalizovaných.

Do izolace nastupují lidé s potvrzenou nákazou, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci. V současné době trvá dva týdny. V karanténě jsou lidé po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Ukončit ji šlo doteď po sedmi dnech negativním PCR testem, pokud nebyly žádné příznaky. Bez testu karanténa trvá dva týdny.

Nově budou muset podle Válka do karantény i lidé, kteří covid prodělali v posledním půl roce nebo byli očkovaní. Očkovaných proti covidu je přes 60 procent populace a 2,5 milionu lidí už nákazu koronavirem prodělalo, část z nich je ale zároveň očkovaná. Dosud se jich po rizikovém kontaktu tato povinnost netýkala, jen lidé z jedné domácnosti museli absolvovat test. Karanténu nemuseli dodržovat ani do obdržení výsledku testu.

Důvodem ke zkrácení karantén byla podle dřívějších vyjádření členů vlády obava, že by kvůli velkému množství nakažených a lidí v karanténě mohli chybět pracovníci v klíčových oblastech ekonomiky. Ústřední krizový štáb v pondělí zástupcům kritické infrastruktury zadal vypracovat plán opatření, který ji na situaci připraví.