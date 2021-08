Do K. Varů přiletěl na festival americký herec Johnny Depp

Karlovy Vary - Do Karlových Varů přiletěl ve čtvrtek večer před 23:00 americký herec, producent a hudebník Johnny Depp. Na letišti na něj čekaly desítky fanoušků, zjistila ČTK na místě. Na 55. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary představí dva filmy. Fanoušci by se s ním mohli potkat v pátek odpoledne, kdy představí film Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem, který produkoval. V Karlových Varech Depp uvede v sobotu i film, ve kterém hraje hlavní roli, a to drama Minamata.

Johnny Depp je spolu s Michaelem Cainem a Ethanem Hawkem jednou z hlavních hvězd letošního karlovarského festivalu. Má za sebou tři oscarové nominace, získal Zlatý glóbus, Cenu Screen Actors Guild pro nejlepšího herce, ale i čtrnáct vítězství v People’s Choice Award udílené filmovými fanoušky i řadu dalších cen a nominací.

Johnny Depp patří celosvětově mezi nejžádanější herecké osobnosti. Nominace na Oscara mu přinesly role ve filmech Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, další za Hledání Země Nezemě a za film Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, který mu vynesl i Cenu Screen Actors Guild pro nejlepšího herce. Neodmyslitelná je jeho spolupráce s režisérem Timem Burtonem, od Střihorukého Edwarda, přes Ospalou díru, Karlíka a továrnu na čokoládu po film Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street nebo Alenku v říši divů.

Jako producent stojí za filmy Hugo a jeho velký objev (2011) režírovaný Martinem Scorsesem, který získal 11 oscarových nominací a vysloužil si chválu kritiků. V dalších letech produkoval snímky Temné stíny (2012), Mortdecai: Grandiózní případ (2015) a Minamata (2020), ve všech zároveň ztvárnil hlavní role.