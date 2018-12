Soul - Do Jižní Koreje dnes uprchl severokorejský voják. Oznámila to dnes podle agentur AP a Reuters jihokorejská armáda. Jihokorejští vojáci zběha doprovodili do bezpečí. Incident se odehrál v době, kdy KLDR a Jižní Korea omezily počet hlídek na ostře střežené hranici v zájmu budování důvěry.

Velení jihokorejské armády uvedlo, že jihokorejští vojáci dezertéra odvedli dnes brzy ráno do bezpečí, jakmile si všimli, že se pohybuje na jih od východní části demarkační linie, která odděluje obě Koreje. Podle Reuters nebyl v reakci na útěk zaznamenán žádný neobvyklý pohyb severokorejské armády.

Jihokorejské ministerstvo obrany uvedlo, že korejské armády dokončily odstraňování 20 hlídkových stanovišť a min z příhraniční oblasti, kde se má začít s prvním společným pátráním po pozůstatcích vojáků zabitých během korejské války v letech 1950 až 1953.

Útěky severokorejských vojáků na jih jsou vzácné, ale v posledních letech už se jich několik odehrálo. Někdy to vede ke zvýšení napětí podél těžce opevněné hranice, poznamenala agentura Reuters.