Do Iráku bez ohlášení přijel americký viceprezident Pence

Bagdád - Na neohlášenou návštěvu Iráku dnes přicestoval americký viceprezident Mike Pence. Podle bezpečnostních zdrojů, na které se odvolává agentura AFP, zavítal za americkými vojáky působícími na letecké základně Ajn al-Asad v poušti v provincii Anbár. Děje se tak v době, kdy Irák zažívá vlnu protivládních protestů.

Podle původních informací se měl Pence sejít s iráckým premiérem Ádilem Abdal Mahdím. Nakonec ale spolu hovořili telefonicky. Obavy z bezpečnostní situace totiž podle agentury AP zabránily americkému viceprezidentu v cestě do Bagdádu, irácký premiér zase odmítl pozvání, aby se setkal s Pencem na americké základně.

V telefonátu s Mahdím Pence vyjádřil podporu svobodnému, svrchovanému a nezávislému Iráku. Podle AP je to jemné varování před vlivem Íránu v zemi, který oslabuje spolupráci mezi USA a Irákem.

Mahdí podle nejmenovaného činitele, na kterého se odvolává AP, vyjádřil politování nad násilnostmi zmítajícími jeho zemí.

Pence pak vojenským nákladním letounem C-17, kterým cestoval kvůli utajení návštěvy v konfliktní zóně, přiletěl do Irbílu v autonomním iráckém Kurdistánu. Tam se setkal s jeho prezidentem Ničirvanem Idrísem Barzáním. Cílem jeho návštěvy bylo uklidnit Kurdy, kteří byli spojenci USA v boji proti Islámskému státu, že "pevná pouta navázaná v ohni války mezi lidem USA a kurdským obyvatelstvem v regionu přetrvávají".

Na základně Ajn al-Asad přebývají američtí vojáci, kteří se podílejí na výcviku příslušníků iráckých ozbrojených sil. Pence tam přijel jedenáct měsíců po prezidentovi Donaldu Trumpovi.

The New York Times uvádějí, že návštěva druhého nejvýše postaveného člena americké administrativy je dokladem toho, že Spojené státy jsou nadále vůči Iráku aktivní. Lze ji také považovat za signál vůči Íránu, který se snaží před iráckými představiteli stavět do role stálejšího partnera, než jsou Američané.

Irák od začátku října zažívá demonstrace proti vládě. Jejich účastníci viní politiky z korupce a špatné ekonomické situace v zemi. Úřady v Bagdádu dnes informovaly, že při nejnovějších potyčkách jeden demonstrant přišel o život a dalších 12 utrpělo zranění. Protesty si doposud vyžádaly přes 340 lidských životů.