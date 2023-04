Do hradní kaple na Bouzově se vrátily po opravě hradní varhany

Bouzov (Olomoucko) - Do kaple hradu Bouzov na Olomoucku se vrátily hradní varhany. Nástroj z přelomu 19. a 20. století, který byl funkční jen krátce, prošel rozsáhlou opravou. Na jeho rekonstrukci přispívali i lidé ve veřejné sbírce a prostřednictvím adopce jednotlivých píšťal, řekla dnes ČTK zástupkyně kastelánky Sylva Bucherová. Celá oprava hracího stroje i varhanní skříně vyšla zhruba na 2,5 milionu korun. Varhany se poprvé rozezní v prostorách kaple v druhé polovině dubna, návštěvníci je budou pravidelně slýchat při prohlídkách od června.

Varhany se po náročné opravě vracejí do hradní kaple postupně, dnes je čeká první vzduchová zkouška píšťal. "Navážení varhan je složitější, komponují se po částech. Musíme dohlížet i na to, aby v kapli zůstala konstantní teplota," uvedla Bucherová.

Podle zástupců hradu jde o poměrně unikátní nástroj, vyrobila ho varhanářská firma bratří Braunerů v Uničově, která těchto nástrojů nepostavila mnoho, a také se jich mnoho nezachovalo. "Nástroj byl už v minulosti poničen, podepsal se na nich dřevokazný hmyz, navíc při základní údržbě jsme zjistili, že některé píšťaly byly polámané a zničené. Podepsal se na nich takto někdo v minulosti, zřejmě za války," uvedla již dříve kastelánka hradu Zuzana Šulcová.

Podle Bucherové se na varhany bude po jejich zprovoznění hrát každý den, návštěvníci je uslyší od června v určitých časech. "Podle restaurátora varhany nehrály určitě sto let. Budeme tak dohlížet na to, aby se po zprovoznění stále namáhaly a zůstaly tak v kondici," doplnila Bucherová.

Na opravu varhan vybírala správa příspěvky do kasiček umístěných v areálu hradu, lidé mohli také přispívat na transparentní účet, který vede obec Bouzov. Zájemci si mohli i adoptovat jednotlivé píšťaly, ujali se jich například průvodci hradu, ale i jeho příznivci. Seznam dárců bude uložen v pamětní schránce přímo ve varhanách a vypálen na zlaté CD, které rovněž bude součástí schránky, uvedli již dříve zástupci hradu. "Sbírka stále ještě probíhá, stále je možné přispět na hradě do kasiček, adopce píšťal poběží do konce května. Dosud se ve sbírce vybralo dohromady 300.000 korun," dodala zástupkyně kastelánky.

Formou adopce píšťal vyhlásily sbírky na opravu svých nástrojů i některé kostely v Olomouckém kraji. Touto cestou přispívali lidé třeba na opravu cenných varhan z kostela svatého Vavřince v Sobotíně na Šumpersku, ale i na vzácné Englerovy varhany z olomouckého kostela svatého Mořice. Tyto varhany tvoří 7884 píšťal, jsou největším hudebním nástrojem svého druhu v Česku a řadí se mezi nejmohutnější varhany v celé střední Evropě. Lidé si adoptovali téměř všechny. Loni v lednu byla tato sbírka vyhlášena také na varhany z kostela v Rapotíně na Šumpersku, které pocházejí z krnovské firmy bratří Riegerů.