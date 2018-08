Do Horoměřic u Prahy dorazil 29. července 2018 na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk premiér Andrej Babiš (uprostřed v bílé košili). Chce slyšet názory lidí na kauzu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové družstva bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího.

Do Horoměřic u Prahy dorazil 29. července 2018 na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk premiér Andrej Babiš (uprostřed v bílé košili). Chce slyšet názory lidí na kauzu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové družstva bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího. ČTK/Krumphanzl Michal

Horoměřice (u Prahy) - Vláda se bude podle premiéra Andreje Babiše zabývat případem klientů zkrachovalého H-Systemu. Babiš to řekl na dnešní schůzi členů Bytového družstva Svatopluk, které sdružuje ty klienty H-Systemu, kteří po jeho krachu převzali rozestavěné nemovitosti v Horoměřicích u Prahy a sami si je dokončili. Na základě nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu se ale mají do měsíce vystěhovat, neboť jde o majetek spadající do konkurzní podstaty. Podle Babiše kabinet požádá příslušné složky o prověření konkurzu.

"Ten příběh je šokující. Co se tady událo za těch 20 let, to vyvádění majetků za mizivé ceny. My určitě jako vláda se tím budeme zabývat a požádáme příslušené složky o prověření těch věcí," řekl Babiš zhruba po hodinové schůzi bytového družstva.

Družstvo dnes po schůzi, kde se měli jeho členové dohodnout na dalším postupu, vydalo prohlášení, že mu vždy šlo o ochranu investic klientů.

"Naše veřejné prohlášení mělo nějakých sedm bodů, v podstatě v něm odmítáme jakákoliv obvinění, že bychom se snažili dostavovat ve svůj prospěch. Vždycky jsme se snažili, aby všichni klienti H-Systemu byli nějakým způsobem odškodněni spravedlivě," shrnul obsah prohlášení Martin Junek, který vystupuje za BD Svatopluk.

V pondělí se uskuteční schůzka mezi zástupci družstva a konkurzním správcem Josefem Monsportem, které se zúčastní Babiš jako mediátor. Konkurzní správce chce nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy H-System. Junek ČTK za družstvo řekl, že na schůzku přijdou s nabídkou odkupu dotčených domů za 10,5 milionu korun. Babiš zdůraznil, že o účast na jednání byl požádán zástupci družstva.

Rozhodnutí se týká bytů v osmi domech v Horoměřicích - zhruba 60 rodin, přičemž poškozených v kauze H-System je dohromady víc než tisíc.

Členové družstva zdůraznili, že za domy nabízeli Monsportovi 10,5 milionu korun, ten to odmítl jako nedostatečné. Jen zhruba o tři roky později se ale podle nich v konkurzu prodal téměř třikrát větší pozemek za 12,5 milionu korun. Větší pozemek navíc nebyl zatížen právními vadami a rozestavěnými stavbami. Družstvo také uvedlo, že se před zahájením dostavby byly rozestavěné stavby řádně zadokumentovány a družstvo počítalo s tím, že cenu rozestavěných objektů zaplatí konkurznímu správci, aby byli uspokojeni i další poškození. Dokumentace se prý ale ztratila na policii.

Obyvatelé domů dnes na příjezdové cestě k nemovitostem symbolicky postavili závoru. "Chceme upozornit na to, že přístupová komunikace do této naší lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale patří bytovému družstvu Svatopluk," řekl dnes jeden z obyvatel Richard Stadler. "Závora nebude uzavřená," dodal.

Kromě Babiše dorazil večer do Horoměřic hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy H-System Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport je ale později vyzval, aby nemovitosti vyklidili a umožnili prodej, z výtěžku měli být uspokojeni všichni klienti zkrachovalé firmy, tedy i ti, kteří H-Systemu zaplatili a po krachu nezískali ani hrubou stavbu ani pozemek.

Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 spory, aby se vystěhovat nemuseli. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS nyní dospěl k opačnému závěru.