Do hor vyrazily desetitisíce lidí, parkoviště byla mnohde plná

Praha - Pěkné počasí, dostatek sněhu, pokračující jarní prázdniny a možná také zrušení některých protikoronavirových opatření přilákalo o víkendu na hory desetitisíce lidí. Hory vzali útokem nejen lyžaři, ale také běžkaři a pěší návštěvníci. Hlavně v sobotu, kdy se střídaly turnusy, byla v hlavních horských střediscích parkoviště plná. Od čtvrtka se lidé již nemusí při využívání služeb prokazovat certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu-19.

Do středisek krkonošského SkiResortu Černá hora - Pec vyrazilo o víkendu podle mluvčí Ziny Plchové zhruba 20.000 lidí. Sjezdovky zejména v Černém Dole, v Peci pod Sněžkou i ve Velké Úpě byly docela volné. "Řada lidí, kteří do východních Krkonoš mířili, totiž nebyli jen lyžaři, ale také turisté, kteří slunečné počasí využili k procházkám," uvedla. Do Špindlerova Mlýna vyrazilo o víkendu asi 15.000 lidí. "Asi to byla kombinace zrušení covid pasů i pěkného počasí, zájem byl obrovský," řekl René Hronše ze skicentra. Podle jeho odhadu změna v opatřeních zvýšila návštěvnost o 15 procent. V krkonošské Rokytnici nad Jizerou lyžovalo v sobotu 3900 lidí a v neděli 3200. "Je to jednoznačně nejlepší víkend v letošním roce," řekl ČTK ředitel skiareálu Vít Pražák.

Hlavně v sobotu byla v hlavních střediscích Krkonoš parkoviště plná. Vozidla zaplnila od poledne parkoviště ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních nebo na Pomezních Boudách. Policejní hlídky kontrolovaly, aby řidiči nestáli na nevyznačených místech a neblokovali například průjezd složek IZS. Dnes už situace nebyla tak kritická, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Prachařová.

Nejvyšší víkendovou návštěvnost v sezoně mají za sebou také tři největší areály Jizerských hor, které jsou na Tanvaldském Špičáku, Severáku v Hraběticích a v Bedřichově. Další tisíce lidí vyrazily do Harrachova, na Ještěd a do dalších areálů. Běžkaři mířili hlavně do Bedřichova, kde se jela Jizerská padesátka.

Nadstandardně lidí bylo i v Orlických horách, vedoucí skicentra Říčky Petr Kánský odhadl návštěvnost na 4000 až 5000 lidí za víkend. Na šestimístnou sedačku se podle něj čekalo deset patnáct minut. Na Šerlichu byla parkoviště plná v sobotu i v neděli už v devět hodin ráno.

Jeden z nejsilnějších víkendů dosavadní zimní sezony mají za sebou i Krušné hory. "Boží Dar byl úplně ucpaný, všude plno aut. Všechna parkoviště byla plná, plné byly i areály," popsala Alena Formáčková z místního infocentra. Do hor podle ní přijeli nejen Češi, ale začínají se opět vracet i turisté a lyžaři z Německa, kde jsou, stejně jako v Česku, jarní prázdniny. Na Klínovci jsou v provozu všechny lanové dráhy a otevřeny jsou všechny sjezdovky o celkové délce 31 kilometrů. V sobotu bylo na Klínovci lyžovat kolem 7400 lidí, dnes asi 6000. Místo na parkování jen těžko hledali lidé, kteří se vydali o víkendu na Klíny na Mostecku. "Byla to přímo invaze lyžařů a běžkařů," řekl Josef Dlouhý z areálu. "Jely všechny vleky, upraveno bylo 50 kilometrů tras, ale ani dvojnásobná kapacita parkoviště by nestačila," řekl. Podle něj to byl nejlepší víkend za uplynulé tři roky.

Tisíce návštěvníků zaplavily i Šumavu. "Železná Ruda byla o víkendu úplně plná, až přeplněná. Byl to náročný víkend, parkoviště byla zcela obsazená a městská i státní policie řešily nesprávné parkování," řekl starosta největšího zimního střediska v Plzeňském kraji Filip Smola (ČSSD). Návštěvnost si pochvaloval i ředitel areálu Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. Podle něj byl uplynulý víkend nejvydařenější v celé dosavadní sezoně, podobně víkend hodnotili i na Zadově a ve Skiareálu Lipno.

Dobré sněhové podmínky i slunečné počasí vylákaly o víkendu na hory nejen příznivce lyžování, ale také běžkaře a turisty i v Beskydech a Jeseníkách. "Víkend byl tentokrát opravdu luxusní, zvláště proti tomu, jak vypadal celý týden, kdy se střídalo teplo, déšť, sníh. V sobotu ráno ale všechno zamrzlo a bylo to skvělé. O víkendu jsme dělali velké závody, takže nám kopec opravdu zamrzl za minutu dvanáct, bylo to opravdu jako na světovém poháru," řekl Jaroslav Vrzgula, provozovatel střediska Ski Bílá na Frýdecko-Místecku, které je největším lyžařským areálem v regionu. V Jeseníkách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice, do pátku platil třetí stupeň.