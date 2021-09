Do fotbalové reprezentace se vracejí někteří uzdravení hráči

Praha - Do české fotbalové reprezentace se na říjnové zápasy kvalifikace mistrovství světa vracejí některé uzdravené opory. Zpět v nominaci je také útočník Patrik Schick, který v září chyběl kvůli disciplinárnímu trestu. Po delší době je ve výběru obránce Filip Novák. Trenér Jaroslav Šilhavý zatím povolal 22 hráčů a ještě plánuje dodatečně nominovat jednoho útočníka. Oznámil to na dnešní tiskové konferenci.

Oproti zářijovému srazu se vracejí uzdravení obránci Jan Bořil s Ondřejem Čelůstkou a záložníci Lukáš Masopust s Petrem Ševčíkem. Naopak vypadl zraněný křídelník Jakub Jankto. V nominaci není žádný úplný nováček.

"V září to byla taková kalamita, ze zdravotních a dalších důvodů jsme nemohli počítat s více než 20 hráči. Teď byla situace přeci jen příznivější, skládalo se to mnohem líp, i když mimo je stále docela dost hráčů. Ještě nás do srazu čekají zápasy v klubech, tak věřím, že všichni nominovaní kluci na tenhle sraz budou připraveni," uvedl Šilhavý.

"V září nám chyběly góly, i když do šancí jsme se dostávali. S hráči, kteří se po zranění vracejí v čele s Patrikem Schickem, bychom v ofenzivě měli být silnější. Chceme vykročit za druhým místem ve skupině. Jak v zápase proti Walesu, tak proti Bělorusku musíme pomýšlet na vítězství," doplnil trenér.

Český tým 8. října přivítá v pražském Edenu Wales a o tři dny později nastoupí proti Bělorusku. Vzhledem k sankcím od Evropské unie a zákazu letů do Běloruska se utkání odehraje na neutrální půdě v ruské Kazani.

Národní celek je v kvalifikační skupině E po pěti z osmi zápasů se sedmi body na druhém místě, třetí Wales má stejně bodů a utkání k dobru. Za přímým postupem míří dosud neporažená Belgie, týmy na druhých místech čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

Nadále chybějí dlouhodobí marodi ze Slavie obránce David Hovorka a záložník Lukáš Provod či jejich klubový spoluhráč brankář Ondřej Kolář. Další hráč českého mistra stoper Ondřej Kúdela je mezi náhradníky.

"Je to složité, protože Ondra teď dlouho nehrál. Ještě nenastoupil. Slavia hraje ještě derby a pohárový zápas, proto je Ondra mezi náhradníky. Případně může být donominovaný, byť by nás bylo o jednoho víc. I tohle je varianta, uvidíme podle jeho stavu," řekl Šilhavý.

Schick, který se na letním mistrovství Evropy blýskl pěti góly, v září scházel kvůli trestu za vyloučení v březnovém utkání ve Walesu. "Představoval bych si to tak, aby se Patrik zdravě naštval a vrátil jim to sportovní cestou. To by byla ideální odpověď. Ale nemůžeme sem tahat nějakou odvetu, že nám tam ublížili," poznamenal Šilhavý, jehož svěřenci nečekaně došli na Euru do čtvrtfinále.

Jednatřicetiletý Novák naposledy nastoupil za reprezentaci vloni v listopadu. "Několikrát jsem s ním mluvil. Měl opakující se zranění, byl z toho zničený. Po přestupu do Fenerbahce je střídavě zdravý a zraněný. Když je zdravý, má důvěru, hraje. V posledním zápase dokonce dával gól. Na základě toho i jeho zkušeností jsme ho nominovali," uvedl Šilhavý.

Naopak kvůli zranění vypadl křídelní záložník Jankto ze španělského Getafe. "Mrzí mě to, Jakub vždy přijede nažhavený. Bude to pro něj komplikace i v Getafe. Pro nás je to velká komplikace, protože je to křídlo s levou nohou. Zkušený hráč. Ale musíme to zvládnout i bez Jakuba," prohlásil Šilhavý.

Nominace české fotbalové reprezentace na utkání kvalifikace mistrovství světa s Walesem (8. října v Praze) a s Běloruskem (11. října v Kazani):

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Aleš Mandous Slavia Praha 1 0 Jindřich Staněk Plzeň 2 0 Tomáš Vaclík Olympiakos Pireus 44 0 Obránci Jan Bořil Slavia Praha 27 0 Jakub Brabec Aris Soluň 22 1 Vladimír Coufal West Ham 24 1 Ondřej Čelůstka Sparta Praha 31 3 Tomáš Kalas Bristol 30 2 Aleš Matějů Brescia 7 0 Filip Novák Fenerbahce Istanbul 25 1 David Zima FC Turín 2 0 Záložníci Antonín Barák Hellas Verona 26 7 Tomáš Holeš Slavia Praha 16 2 Alex Král West Ham 25 2 Lukáš Masopust Slavia Praha 27 2 Jakub Pešek Sparta Praha 5 1 Michal Sadílek Twente Enschede 4 0 Tomáš Souček West Ham 43 7 Petr Ševčík Slavia Praha 12 0 Útočníci Adam Hložek Sparta Praha 10 0 Patrik Schick Leverkusen 31 16 Matěj Vydra Burnley 42 7