Do fotbalové reprezentace se vracejí Darida s Hušbauerem

Praha - Do české fotbalové reprezentace pro zářijové zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Kosovu a Černé Hoře se vrací uzdravený záložník Vladimír Darida a téměř po roce je ve výběru další středopolař Josef Hušbauer. V kádru nefiguruje žádný úplný nováček. Trenér Jaroslav Šilhavý zatím nominoval 19 hráčů a další čtyři ještě povolá do pondělního srazu.

Český celek nastoupí v sobotu 7. září v Kosovu a o tři dny později v Černé Hoře. Po dvou červnových výhrách figurují reprezentanti v kvalifikační skupině na postupovém druhém místě o bod před třetím Kosovem. Tabulku vede stoprocentně úspěšná Anglie.

Reprezentaci kvůli zranění dlouhodobě schází kapitán Bořek Dočkal ze Sparty a na marodce je i další středopolař David Pavelka z turecké Kasimpasy. Ve víkendovém ligovém duelu musel kvůli zranění stehenního svalu střídat útočník Michael Krmenčík, který měl být mimo hru několik týdnů. Poslední vyšetření ale ukázalo, že problém není tak vážný, a proto plzeňský hráč figuruje mezi náhradníky.

"V nominací chybí David Pavelka, to byl hráč základní sestavy a navíc zkušený hráč, což mě samozřejmě mrzí. Jinak je pravda, že víceméně ten základ jsme chtěli mít z toho červnového stavu, kdy jsme zvládli oba zápasy," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Atmosféra v týmu byla velice dobrá, samozřejmě musíme zohlednit ta zranění. Na druhou stranu jsme rádi, že se uzdravil Vladimír Darida. Je to profík, zkušený hráč. Věřím, že naši hru zvlášť při absenci Pavelky zklidní a že jeho přítomnost bude znát," dodal Šilhavý.

Hušbauer v reprezentaci za současného trenéra ještě nehrál. Naposledy nastoupil vloni v září při debaklu 1:5 v přípravě v Rusku, po kterém skončil kouč Karel Jarolím.

"Přesvědčily nás jeho výkony na hřišti. Bavili jsme se a těší se. Jeho pozice, jeho role v týmu bude klasická desítka, kterou v týmu nemáme, to by on měl splňovat," řekl Šilhavý.

Nominace ČR na zápasy kvalifikace ME v Kosovu (7. září v Prištině) a Černé Hoře (10. září v Podgorici):

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Vaclík FC Sevilla 25 0 Tomáš Koubek Augsburg 9 0 Jiří Pavlenka Brémy 10 0 Obránci Pavel Kadeřábek Hoffenheim 39 3 Vladimír Coufal Slavia Praha 4 0 Jan Bořil Slavia Praha 9 0 Jakub Brabec Plzeň 14 0 Tomáš Kalas Bristol 19 2 Marek Suchý Augsburg 42 1 Ondřej Čelůstka Antalyaspor 12 1 Filip Novák Trabzonspor 23 1 Záložníci Jakub Jankto Sampdoria Janov 21 3 Josef Hušbauer Slavia Praha 18 1 Jan Kopic Plzeň 15 3 Vladimír Darida Hertha Berlín 55 4 Lukáš Masopust Slavia Praha 5 0 Alex Král Slavia Praha 3 0 Tomáš Souček Slavia Praha 20 2 Útočník Patrik Schick AS Řím 18 8