Ve FN Brno přeložili pacienty s covidem do sanity, pojede do Prahy

Do Fakultní nemocnice Brno do areálu v Bohunicích přijel 25. listopadu 2021 velkokapacitní vůz Fénix, který odveze pacienty s koronavirem do pražských nemocnic. Z Brna jich tam zamíří 19.

Do Fakultní nemocnice Brno do areálu v Bohunicích přijel 25. listopadu 2021 velkokapacitní vůz Fénix, který odveze pacienty s koronavirem do pražských nemocnic. Z Brna jich tam zamíří 19. ČTK/Zehl Igor

Brno - Záchranáři ve Fakultní nemocnici Brno umísťují do velkokapacitního vozu Fénix pacienty s covidem, které sanita převeze do pražských nemocnic. Vůz jich odveze nejspíš deset, celkem jich z Brna zamíří do Prahy 19, řekla dnes ráno ČTK mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Sedmnáct pacientů bude z Fakultní nemocnice Brno, dva z Fakultní nemocnice u svaté Anny. Cílem je ulehčit přehlceným jihomoravským nemocnicím.

Vůz přijel do nemocnice kolem 8:30 a vzápětí do něj začali zdravotníci z nemocnice se záchranáři překládat nemocné, s ohledem na stav pacientů je to náročné. Pacienta vždy přivezou z budovy nemocnice na posteli nebo na vozíku a pomocí zdvižné plošiny ho vyzvednou do zadní části Fénixu.Po 9:00 už tak bylo přeloženo několik pacientů.

Z 19 pacientů překládaných do pražských nemocnice budou čtyři na umělé plicní ventilaci, dva z Bohunic a dva ze svaté Anny, zbylých 15 pacientů ze standardního oddělení bude z bohunického areálu. Fénix je schopný převézt až 12 lidí. Některé pacienty by měl podle Plaché přepravit vrtulník.

Ze svaté Anny převeze muže a ženu jihomoravská záchranná služba, uvedly mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová a mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská. .

Pacienti ze svaté Anny zamíří do Nemocnice na Homolce a Všeobecné fakultní nemocnice. Z bohunické Fakultní nemocnice Brno pojedou pacienti nemocnic na Homolce, Bulovce a Všeobecné fakultní nemocnice, uvedla Plachá.

Jihomoravské nemocnice jsou zahlcené pacienty s koronavirem. Je jich tam kolem 900, což je nejvíce v zemi. Brněnské fakultní nemocnice by po převezu některých pacientů s covidem do Prahy měly díky uvolněné kapacitě pomoct jiným nemocnicím v kraji, některé už vyhlásily krajní stav nouze, například Vyškov nebo Kyjov.