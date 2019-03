Glasgow (Británie) - Český koulař Tomáš Staněk na halovém mistrovství Evropy v atletice v Glasgow bez problémů postoupil do večerního finále hned prvním pokusem. Z postupu se radovali také mílař Filip Sasínek a dálkař Radek Juška, které čeká finále až v neděli.

Sasínek, který před dvěma lety zaskočil mílařskou elitu v Bělehradě bronzem, v dnešním rozběhu na 1500 m prohrál jen s dvojnásobným mistrem Evropy a nejmladším z norského klanu Ingebrigtsenů Jakobem. Jan Friš byl v pomalejším rozběhu až šestý.

Také čtvrtkaři skončili hned v úvodu. Vít Müller doběhl ve svém rozběhu poslední, Jan Tesař po kolizi upadl. Lada Vondrová doběhla na čtyřstovce třetí a čas 53,29 jí k postupu do semifinále nestačil. Výškař Martin Heindl ztroskotal už na 221 centimetrech.

Staněk, jehož v závěru přípravy přibrzdilo zranění, se v kruhu dlouho neohřál. Hned napoprvé poslal kouli přesně na čáru označující limit 20,90 m. Obhájce stříbra z Bělehradu jako by trochu zaskočil největší favority, kteří se s kruhem vyrovnávali mnohem hůř.

I Staněk se s ním ale při rozcvičování potýkal. "Ze začátku mi to přišlo, že to až extrémně točilo. Snažil jsem se, aby mě to nevyneslo. Na soutěž jsem si řekl, že nesmím myslet na žádné kraviny, a hlídal jsem si, aby mi šly nohy první. Povedlo se," pochvaloval si.

Pro finále má ty nejvyšší ambice. "Zlatý jsem měl být už v Bělehradě a díky polské dopingovce jsem nebyl, takže si to vezmu teď," prohlásil český rekordman. Narážel na případ Konrada Bukowieckého, který měl na MSJ v létě 2016 pozitivní test na higenamin. Přišel kvůli tomu o juniorský titul, ale činnost mu zastavena nebyla. "Nepřijde mi to spravedlivé a měl prostě dostat stopku na ten Bělehrad. Nemáme se rádi, nevěřím mu nos mezi očima. Zase dobrá motivace, když ho vidím v kruhu," komentoval to Staněk.

Ve finále, které začne v 21:35, ale neoblíbeného rivala v kruhu neuvidí, Bukowiecki totiž překvapivě nepostoupil. Jen Mesud Pezer z Bosny překonal hranici 21 metrů, další favorité plnili limit až v poslední sérii.

Juška se z jednadvacetičlenné české výpravy ve Skotsku představil jako první. Kvalifikační limit sice nesplnil, ale skok dlouhý 777 cm mu stačil na postup z pátého místa. Český skokan, který před čtyřmi lety v Praze vybojoval halové stříbro, měl letos problémy s trefováním se do odrazu a účast v Glasgow mu zajistil jen jediný podařený skok.

V dnešní kvalifikaci vsadil na jistotu, všechny tři pokusy měl platné. "Největší pozitivum bylo, že jsem ani jednou nepřešlápl. To bylo asi nejhlavnější, protože v poslední době jsem s tím strašně bojoval," pochvaloval si.

Osmimetrovou hranici překonali jen řecký mistr Evropy Miltiádis Tentóglu a Ukrajinec Serhij Nykyforov, který loni v Berlíně získal bronz.

Při absenci trojnásobného halového mistra světa a Evropy Pavla Masláka, který vrchol sezony vynechal pro nemoc, skončily naděje českých čtvrtkařů hned v zárodku. Müller se na začátku druhého okruhu nechal zavřít vzadu a v takticky vedeném závodě doběhl poslední v čase 47,69 daleko za svým letošním maximem.

Tesař, který nastupoval s třetím nejlepším časem ze všech účastníků, při strkanici na začátku druhého kola upadl. "Šlápnul jsem tam někomu na patu. Tlačil jsem se tam k mantinelu, abych to nemusel tak obíhat. To mě nějak vykoplo nahoru a svalil jsem se tam jak pytel brambor," řekl smutně po závodě.

Sasínek opět předvedl výborný finiš, z posledního místa proklouzl až na třetí v čase 3:42,84 a po diskvalifikaci Belgičana Ismaela Debjaniho postoupil do finále přímo. Friš doplatil na změny tempa a skončil šestý v průměrném čase 3:49,59.

Pětibojařka Klučinová je po třech disciplínách desátá

Eliška Klučinová je v Glasgow po třech disciplínách pětiboje na desátém místě z dvanácti účastnic. Může za to hlavně nepovedená výška, kde skočila jen svůj základ 172 cm, což byl nejhorší výkon ze všech vícebojařek. Další výšku vynechala, ale 178 cm třikrát shodila, přestože její osobní halový rekord je o deset centimetrů výš.

Ani překážky s časem 8,74 sekundy se jí příliš nepovedly. Polepšila si však ve vrhu koulí, kde jí výkon 14,72 metru zařadil na druhé místo za Anouk Vetterovou z Nizozemska. V čele je halová mistryně světa Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová, která ve výšce zdolala 196 cm, čímž vyrovnala rekord šampionátu.

Muži:

Rozběhy:

400 m: 1. Janežič (Slovin.) 46,88, ...15. Müller 47,69, 21. Tesař (oba ČR) 1:26,29 - nepostoupili do semifinále.

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:42,00, 2. Sasínek 3:42,84 - postoupil do finále, ...19. Friš (oba ČR) 3:49,59 - nepostoupil.

Kvalifikace:

Dálka: 1. Nykyforov (Ukr.) 803, 2. Tentóglu (Řec.) 801, ...5. Juška (ČR) 777 - postoupil do finále.

Koule: 1. Pezer (Bos.) 21,08, ...4. Staněk (ČR) 20,90 - postoupil do finále.

Ženy:

Rozběhy:

400 m: 1. Sprungerová (Švýc.) 52,46, ...18. Vondrová (ČR) 53,29 - nepostoupila do semifinále.