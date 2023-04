Do finále domácího poháru postoupili fotbalisté Slavie a Sparty

Praha - Fotbalisté Slavie udolali v semifinále domácího poháru vršovického souseda Bohemians 1905 3:2 po prodloužení a finále si zahrají po dvou letech. Ve středu 3. května vyzvou na Letné v dalším pražském derby Spartu, která v semifinále vyřadila České Budějovice. Sparta bude mít výhodu domácího prostředí díky horšímu koeficientu v MOL Cupu.

V Edenu otevřel skóre ve 14. minutě hostující Erik Prekop, hned za devět minut odpověděl David Douděra. V 84. minutě poslal "Klokany" opět do vedení Martin Hála, ale v šesté minutě nastavení znovu vyrovnal Ondřej Lingr a v druhé části prodloužení dokonal obrat další střídající hráč Václav Jurečka.

Slávisté udrželi neporazitelnost v Edenu na domácí scéně v této sezoně a budou usilovat o sedmý pohárový triumf v samostatné historii a čtvrtý pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Bohemians od rozdělení federace ani napodruhé v semifinále neuspěli.

"Klokani" začali nebojácně. Ve 12. minutě po brejku vychytal Prekopa gólman Kolář a neprosadil se ani Hála z dorážky. O dvě minuty později už Bohemians vedli. Prekop se po Köstlově prodloužení zády k brance dostal do dalšího úniku a z úhlu střelou na vzdálenější tyč překonal Koláře.

V předchozím hlavičkovém souboji s autorem gólu se zranil slávistický stoper Ogbu, o faul se ale nejednalo. Zimní posila Pražanů nemohla pokračovat a ve středu defenzivy ji nahradil čerstvý Ousou.

"Klokani" rychle vedli stejně jako v posledním vzájemném ligovém zápase na konci října, náskok však podobně jako při podzimní porážce 1:4 v Ďolíčku dlouho neudrželi. Zafeiris ještě ve 22. minutě vypálil nad, ale o minutu později už vyrovnal důrazný Douděra z dorážky poté, co Schranz sklepl centr z levé strany. Domácí pravý záložník či bek skóroval na jaře poprvé.

Pražané ve zbytku úvodního dějství tlačili, ale v defenzivě organizovaní hosté je do velkých šancí nepouštěli. Domácí pokračovali v náporu i po změně stran. V 54. minutě se dostal za obranu Zafeiris, ale Křapka mu v poslední chvíli zblokoval zakončení na roh.

Za další tři minuty vyrazil brankář Jedlička Van Burenovu ránu z úhlu. Slávisté zvyšovali tlak, neprosadili se ale ani v 81. minutě, kdy Jurečku vychytal Jedlička a Douděrovu ránu za již překonaným gólmanem odvrátil střídající Kadlec.

V době sílícího náporu nečekaně udeřili hosté. Na Jindřiškův nákop z hloubi pole si zaběhl Hála, vyhnul se ofsajdovému postavení a chytrým obloučkem přehodil Koláře. Dal teprve druhý soutěžní gól v sezoně.

Čtvrtý tým ligové tabulky ale první výhru v Edenu od září 1993, která by znamenala premiérový postup do pohárového finále, neudržel. Jurečka a Holeš ještě vypálili nad, ale několik desítek sekund po vypršení pětiminutového nastavení už favorit vyrovnal. Po 15. rohovém kopu domácích Douděra vrátil míč od zadní tyče před branku a střídající Lingr zblízka hlavou nemohl minout.

Slavia pokračovala v náporu i v půlhodinovém prodloužení. Ve 105. minutě Oscar zamířil do boční sítě a Van Buren se marně dožadoval odpískání penalty. V 19. minutě prodloužení už domácí slavili obrat. Lingr se do Douděrova centru netrefil, ale za ním stojící Jurečka si míč se štěstím zpracoval a vypálil pod břevno.

Bohemians, kteří jsou třetím nejlepším venkovním týmem ligy, už odpovědět nedokázali. Naopak v nastavení prodloužení mohl zvýšit Lingr, ale zblízka jen trefil Jedličku. Slavia i tak udržela na domácí scéně neporazitelnost v Edenu, kde vyhrála všech 13 zápasů v ligovém ročníku.

Fotbalisté Sparty zdolali České Budějovice 2:0 a jsou opět ve finále

Fotbalisté Sparty porazili v semifinále domácího poháru České Budějovice 2:0 a podruhé za sebou a potřetí za poslední čtyři sezony postoupili do finále.

Spartu, která je v nejvyšší soutěži druhá pouze o skóre za Slavií, poslal do vedení v 37. minutě bulharský útočník Martin Minčev. Pojistku přidal po změně stran Lukáš Sadílek. V závěrečném nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen kapitán Dynama Martin Králik.

Svěřenci trenéra Briana Priskeho od říjnového ligového debaklu 0:4 na Slavii neprohráli patnáctý soutěžní zápas po sobě a podesáté za sebou zvítězili. V březnovém čtvrtfinále domácího poháru v Liberci uspěli na penalty. Ještě předtím v soutěži vyřadili třetiligové Domažlice a Ostravu.

Pražané jsou v poháru se sedmi triumfy v samostatné historii nejúspěšnějším celkem, naposledy zvítězili před třemi lety. Loni v květnu podlehli ve finále Slovácku 1:3. "Je to velký úspěch dostat se do třetího finále za poslední čtyři sezony. Teď musíme začátkem května udělat poslední krok. Odehráli jsme lepší druhou půli než první. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Českých Budějovic a pochválit jejich trenéry," řekl dánský kouč Priske na tiskové konferenci.

"Jsem smutný, prohráli jsme 0:2, ale zaslouženě. Sparta ukázala, že má formu, obrovskou kvalitu a efektivitu v koncovce. Rozhodl první gól, který jsme dostali ve 37. minutě," uvedl hostující trenér Tomáš Zápotočný, který vede Dynamo společně s Markem Niklem.

Priske oproti nedělnímu ligovému utkání s Brnem (3:1) udělal poněkud nečekaně jen tři změny v sestavě. Místo Ladislava Krejčího mladšího nastoupil Panák, jenž od českého reprezentanta převzal kapitánskou pásku, Wiesnera nahradil Mejdr a Čvančaru v útoku Minčev. Už v páté minutě Jankto vystřídal zraněného Mejdra. "U Mejdra to nevypadá příliš dobře. Uvidíme, co nám doktoři řeknou," prohlásil Priske.

První šanci si v 25. minutě připsali hosté, Potočný ale Kováře nepřekonal. Na druhé straně po půl hodině hry Haraslínovu ránu zastavila tyč.

V 37. minutě se Letenští prosadili. Kuchta vybojoval míč v souboji s Broukalem, posunul ho Sadílkovi a domácí záložník našel Minčeva, který zakončil na vzdálenější tyč. Chvíli nato autor úvodní branky předložil ve vápně míč nabíhajícímu Sadílkovi, jenže ten značně přestřelil.

Aktivní Haraslín v 63. minutě z přímého kopu napálil břevno. Slovenský reprezentant krátce po sobě neprostřelil gólmana Janáčka ani při dalších dvou střelách. V 76. minutě ale centrem našel Sadílka, jenž hlavou na zadní tyč dodal Spartě klid.

"Nějaký pátek to už bude, co jsem vstřelil gól hlavou, ale myslím si, že v lize jsem jich pár dal. Není to u mě nic neobvyklého. Jsem za to šťastný, protože v první půli jsem měl šanci do prázdné brány, kterou jsem trestuhodně překopl. Jsem rád, že to tam nakonec padlo," mínil Sadílek. Vzápětí střídající Mabil nahrál před branku Kuchtovi, jenže ten ve skluzu na Janáčka nevyzrál.

V nastavení Králik fauloval a uviděl druhou žlutou kartu v zápase. Jihočeši nedohráli na Letné v plném počtu ani v listopadovém ligovém utkání a červenou kartu obdrželi ve druhém soutěžní utkání po sobě. V sobotním utkání nejvyšší soutěže ve Zlíně byl už po necelé minutě vyloučen Havel, Dynamo následně prohrálo 1:5.

"Je neakceptovatelné, abychom v této sezoně dostali devět červených karet. Jsem z toho rozladěný, samozřejmě si to interně vyhodnotíme. Už v minulém zápase jsme dostali ve 30. vteřině červenou. V lize hrajeme o život, o záchranu, tohle nejde. Jsem fakt naštvaný jak na Havla, tak na Králika, protože to jsou naši nejzkušenější hráči a opory Českých Budějovic. Budeme si muset o tom s kluky pohovořit," prohlásil Zápotočný, jenž za Spartu hrál.

Jihočeši si od rozdělení federace zahráli třetí semifinále a první od sezony 2006/07, dál se dosud nedostali.

Pražská "S" se utkají ve finále MOL Cupu teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé od ročníku 2001/02. Slavia tehdy zvítězila 2:1. Červenobílí v samostatné historii uspěli ve všech šesti předchozích finále.

Semifinále poháru MOL Cupu: Sparta Praha - Dynamo České Budějovice 2:0 (1:0) Branky: 37. Minčev, 76. Sadílek. Rozhodčí: Hocek - Kubr, Šimáček - Machálek (video). ŽK: Panák - Králik, Potočný, Sladký. ČK: 90.+2 Králik. Diváci: 11.562. Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr (5. Jankto, 78. Mabil), Sadílek (78. Laci), Kairinen, Zelený - Minčev (60. Čvančara), Kuchta, Haraslín (78. Höjer). Trenér: Priske. Č. Budějovice: Janáček - Sladký, Králik, Čoudek, Broukal (46. Bastl) - Hellebrand, Hora, Čermák (73. Škoda), Potočný (90.+1 Sluka) - Zajíc (81. Hais), Čavoš (81. Penner). Trenér: Nikl. Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 3:2 po prodl. (2:2, 1:1) Branky: 23. Douděra, 90.+6 Lingr, 109. Jurečka - 14. Prekop, 84. Hála. Rozhodčí: Černý - Caletka, Podaný - Petřík (video). ŽK: Van Buren, Douděra - Hála, Köstl, Kovařík, Vrána. Diváci: 16.087. Slavia: Kolář - Masopust (68. Lingr), Ogbu (17. Ousou), Holeš, D. Jurásek (77. M. Jurásek) - Ševčík, Oscar - Douděra (117. Hronek), Zafeiris, Schranz (77. Jurečka) - Van Buren (106. Tecl). Trenér: Trpišovský. Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl (112. Vrána), Jánoš (90.+8 Mužík), Jindřišek, Dostál (63. Kovařík) - Prekop (90.+3 Necid), Hála (112. Novák) - Drchal (63. Kadlec). Trenér: Veselý.