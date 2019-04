Praha - S kariérou se loučící Lucie Šafářová je překvapivě v nominaci českých tenistek na fedcupovou baráž proti Kanadě. I sestava soupeřek je nečekaná, chybí v ní totiž kvůli zranění Bianca Andreescuová. Utkání se na antuce v Národním tenisovém centru Morava uskuteční 20. a 21. dubna.

Jedničkou českého výběru kapitána Petra Pály příští týden v Prostějově bude devatenáctiletá Markéta Vondroušová. V sestavě jsou i druhá deblistka světa Barbora Krejčíková a premiérově Karolína Muchová s Marií Bouzkovou.

Osmnáctiletá vítězka z Indian Wells Andreescuová po turnaji v Miami tvrdila, že do Česka pojede, ale podle webu kanadské federace doléčuje 23. hráčka světa zranění. Podle očekávání nepřijede ani někdejší finalistka Wimbledonu Eugenie Bouchardová.

V sestavě kapitánky Heidi El Tabakhové tak bude jedničkou až 204. hráčka dvouhry Rebecca Marinová, kterou doplňují patnáctá deblistka Gabriela Dabrowská (387. v pořadí dvouhry WTA), šestnáctiletá Leylah Fernandezová (376.) a Sharon Fichmanová, která nefiguruje v žebříčku dvouhry a v deblu je 180.

"Nominace Kanaďanek mě překvapila. Stali jsem se favority utkání a budeme se toho muset zhostit, ale pořád je k tomu potřeba přistupovat zodpovědně," řekl ČTK Pála a doplnil, že oba týmy mají stále možnost sestavu obměnit. "Před losováním (v pátek 19. dubna) udělat dvě změny nebo někoho přidat," podotkl.

I Pála sestavoval tým s vědomím, že nemůže počítat s hvězdami. Už dříve se omluvily aktuální světová trojka Petra Kvitová i čtyřka Karolína Plíšková. V nominaci není ani 41. hráčka světa a deblová jednička Kateřina Siniaková. "Dohodli jsme se, že nejsou k dispozici z určitých důvodů, pro mě pochopitelných," konstatoval Pála na tiskové konferenci. "Proti Kanadě se tak dá říct, že máme velmi zajímavou i velmi silnou sestavu. Určitě chceme vyhrát a tým na to máme."

Dvaatřicetiletá Šafářová naposledy hrála soutěž družstev loni, kdy ve čtvrtfinále proti Švýcarsku nastoupila za rozhodnutého stavu do čtyřhry. A na čtyřhru nejspíše Pála s bývalou deblovou jedničkou počítá případně i proti Kanadě.

"Chce moc hrát a porvat se, aby nastoupila. Trénuje, hraje body, aby se přiblížila co nejvíce zápasovému rytmu, a může to být naše zbraň. Nemyslím si, že Kanaďanky čekají, že bude hrát, a věřím, že může porazit kohokoli," uvedl Pála.

Šafářová hrála naposledy na okruhu WTA loni v září a v listopadu oznámila, že letos ukončí kariéru. Chtěla se rozloučit na lednovém Australian Open, ale kvůli zranění v Melbourne chyběla. Po Fed Cupu se chystá na kvalifikaci do Stuttgartu a s českými fanoušky se plánuje rozloučit na přelomu dubna a května v pražské Stromovce na Prague Open. Naposledy se na okruhu představí zřejmě na Roland Garros.

"Zeptal jsem se jí, co si ještě před turnaji zahrát Fed Cup, a zamlouvalo se jí to," řekl Pála. "Když bude zdravotně v pořádku, tak nevidím překážku, proč by nemohla nastoupit do nějakého utkání. Má chuť a zkušenosti a bude hrát skoro doma a na antuce," poukázal kapitán na fakt, že Šafářová v Prostějově tenisově dozrála a je finalistkou pařížského antukového grandslamu z roku 2015.

Čtyřnásobná vítězka Fed Cupu Šafářová může navíc plnit roli mentorky pro hráčky s minimem či žádnými zkušenosti se soutěží. "Můžu na Lucku hodit nějaké věci. Holkám doporučím, aby se jí ptaly. Její zkušenosti jsou velké," prohlásil Pála.

Talentovaná Vondroušová si fedcupovou premiéru odbyla předloni v semifinále proti Američankám. Jedničkou týmu bude poprvé. Nedávno hrála čtvrtfinále v Indian Wells i Miami a v žebříčku dvouhry WTA figuruje na 43. místě. "Hned na nominaci kývla, má ráda týmové soutěže a především hraje výborně. Její hra se lepší, je konstantnější a porazila dobré hráčky po sobě, což je velmi dobré znamení," řekl Pála.

Kanadu tenistky ve Fed Cupu porazily ve všech šesti vzájemných zápasech. Naposledy zvítězily v prvním kole před čtyřmi lety.

Letos Češky v 1. kole podlehly bez Kvitové, ale s Karolínou Plíškovou v Ostravě Rumunsku 2:3 a čeká je první baráž od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly mezi elitu a od té doby získaly šest titulů během osmi let.

Otázkou je, zda se bude skutečně sestupovat. Mezinárodní tenisová federace uvažuje o rozšíření soutěže od příštího roku na 16 družstev. Rozhodnutí padne během Roland Garros. "Jsme tam od toho, abychom vyhráli každé utkání a reprezentovali důstojně a co nejlépe můžeme," řekl Pála.

Tenistky se mu mají hlásit v Prostějově v pondělí a od úterý si budou zvykat na antuku pod zataženou střechou. Oproti předešlým rokům, kdy se hrávalo v Praze či Ostravě před tisícovkami fanoušků, je tentokrát kapacita hlediště 1200 míst. "Je beznadějně vyprodáno a bude to velký hukot," těší se Pála.