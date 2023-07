Do Evropy se nevrátím, liga v Saúdské Arábii je lepší než MLS, prohlásil Ronaldo

Faro (Portugalsko) - Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo vyloučil, že by se ve své kariéře ještě vrátil do evropských soutěži. Portugalský útočník saúdskoarabského an-Nasru to uvedl po porážce 0:5 v pondělním přípravném utkání proti Vigu. Ronaldo zároveň prohlásil, že liga v Saúdské Arábii je kvalitnější než severoamerická MLS, kam přestoupil jeho odvěký rival Argentinec Lionel Messi.

"Je mi 38 let, je to uzavřené kapitola. Jsem si stoprocentně jistý, že už se do žádného evropského klubu nevrátím," citovala Ronalda agentura Reuters s odkazem na televizní stanici ESPN.

Pětinásobný držitel Zlatého míče zamířil do an-Nasru v zimě z Manchesteru United a podepsal smlouvu do roku 2025. Ta by mu podle médií měla vynést astronomickou částku 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun).

Ronalda následovalo do Saúdské Arábie během letního přestupového období několik dalších hvězd včetně jeho bývalého spoluhráče z Realu Madrid Karima Benzemy. Podle kapitána portugalské reprezentace bude tento trend pokračovat, ačkoliv jeho věčný rival a sedminásobný držitel Zlatého míče Lionel Messi zamířil do MLS do týmu Inter Miami.

"Liga v Saúdské Arábii je kvalitnější než MLS. Hodně špičkových fotbalistů sem teď chodí, za rok jich tu bude ještě víc," předpověděl Ronaldo, který považuje za nejlepší soutěž anglickou Premier League. "Některé evropské ligy částečně ztratily kvalitu. Kromě Premier League, ta je daleko přede všemi," doplnil.