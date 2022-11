Do Evropského parlamentu budou moci lidé v Německu volit od 16 let

Berlín - Ve volbách do Evropského parlamentu budou moci v Německu hlasovat lidé od 16 let. Dnes o tom rozhodli poslanci Spolkového sněmu. Snížení voličského věku navrhla vládní koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP).

Ve zdůvodnění vládní návrh uvádí, že stávající úprava vylučuje z voleb do Evropského parlamentu ty osoby, které již nyní přebírají v mnoha oblastech společnosti odpovědnost a které by se rády zapojily do politického procesu. Minimální věková hranice voličů pro volby do Evropského parlamentu je nyní v Německu stanovena na 18 let.

V některých evropských státech je již minimální věková hranice voličů do Evropského parlamentu nižší než 18 let. Například v Rakousku a na Maltě mohou lidé volit od 16 let a v Řecku od 17 let.

Tématem v Německu je i snížení minimálního věku voličů pro jiné než evropské volby. V komunálních a zemských volbách mohou lidé od 16 let volit již nyní v Bádensku-Württembersku, Braniborsku, Brémách, Hamburku, Šlesvicku-Holštýnsku nebo nově v Meklenbursku-Předním Pomořansku. V Berlíně, Dolním Sasku, Severním Porýní-Vestfálsku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku mohou šestnáctiletí volit v komunálních volbách.

Vláda sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze by ráda snížila minimální věk voličů z 18 na 16 let i pro spolkové volby. K takovému kroku je ale nezbytná ústavní změna, což vyžaduje dvoutřetinovou podporu ve Spolkovém sněmu, kterou taková reforma nyní nemá. Proti úpravě se staví opoziční konzervativní unie CDU/CSU i protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD).