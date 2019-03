Praha - Pro letošní volby do Evropského parlamentu přihlásilo své kandidáty na ministerstvu vnitra 40 uskupení. Je jich o jedno více než při eurovolbách před pěti lety. ČTK to oznámila mluvčí ministerstva Klára Pěknicová. Lhůta pro předkládání kandidátních listin skončila dnes v 16:00.

Počet uchazečů by se mohl ještě zvýšit, pokud některá kandidátka byla doručena na jinou než pankráckou podatelnu ministerstva vnitra a jeho volební odbor ji zatím neobdržel. V opačném případě by se mohl snížit, pokud by některá seskupení nesplnila zákonem stanovené požadavky na kandidaturu. Ministerstvo o registraci kandidátek rozhodne 6. dubna.

Kandidaturu v evropských volbách ohlásilo všech devět sněmovních stran a hnutí, přičemž STAN a TOP 09 se dohodly na koaličním postupu. Mezi nová uskupení patří hnutí Evropa společně (ESO) europoslance Jaromíra Štětiny (za TOP 09) nebo Hlas dalšího europoslance Pavla Teličky (za ANO).

V seznamu volebních uskupení, které vnitro poskytlo, není uvedeno hnutí List podnikatele Jaromíra Soukupa. Jeho uskupení bylo ministerstvem vnitra zaregistrováno v pátek.

Kromě Starostů a TOP 09 je v soupisce ještě dalších pět dvoučlenných koalic. Svobodní, kteří mají v europarlamentu jednoho zástupce, vsadili na spolupráci se stranou Radostné Česko a koalici s názvem "Svobodní, Liberland a Radostné Česko - Odejdeme bez placení". Podobně strany Rozumní a Národní demokracie do názvu své koalice vtělily hesla Stop migraci a Nechceme euro.

Dělnická strana sociální spravedlnosti a Národní fronta se slíbily koaličně bít "Za národní suverenitu!". Za koalicí Patrioti pro neutralitu jsou Patrioti České republiky a Česká strana národně sociální. Koalici vytvořili také Soukromníci a hnutí Nezávislí.

České pirátské straně, která je zastoupena ve Sněmovně, by chtěla konkurovat Moravská a Slezská pirátská strana. Podobně vládní hnutí ANO 2011 má konkurenta v brněnském hnutí "ANO, vytrollíme europarlament" kvůli obdobnému názvu.

Kromě tradičních účastníků volebních klání chtějí do voleb zasáhnout strana s názvem "JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost", hnutí Vědci pro Českou republiku, nacionálně orientované politicko-filozofické hnutí První republika nebo minulý týden zaregistrované hnutí Tvůj kandidát.