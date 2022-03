Do EU do konce února přišlo o 61 pct více migrantů, uvedl Frontex

Varšava - V lednu a únoru přišlo do Evropské unie bez nutných povolení na 27.000 migrantů. To je zhruba o 61 procent více než ve stejném období v roce 2021, uvedla dnes unijní pohraničí agentura Frontex. Nejvíce migrantů připadalo na takzvanou západobalkánskou cestu. Po vypuknutí války na Ukrajině Frontex vyslal více svých příslušníků na východní část unijní hranice.

Přes 11.700 uprchlíků přišlo do Evropské unie skrz země západního Balkánu. To je zhruba dvojnásobek ve srovnání s lednem a únorem loňského roku. Největší růst zaznamenal Kypr, kam dorazilo 2700 uprchlíků. To bylo téměř čtyřnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Počet nelegálních překročení hranice se zdvojnásobil na 3100 směrem do Británie.

Kvůli konfliktu na Ukrajině Frontex v březnu posílil svou přítomnost v některých státech ve východní Evropě, například v Rumunsku, Slovensku či Estonsku. Své příslušníky Frontex vyšle i do Moldavska. Agentura také uspořádala lety do vlasti pro cizince, kteří žili na Ukrajině a ze země uprchli před válkou. Jednalo se například o občany Tádžikistánu či Kyrgyzstánu.

Frontex je agenturou Evropské unie a letos má rozpočet 754 milionů eur (zhruba 20 miliard korun). Má přes 1700 zaměstnanců.