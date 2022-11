Do elitního čtyřbobu usedne bývalý ragbista, začnou v Evropském poháru

Praha - Do elitního českého čtyřbobu pilotovaného Dominikem Dvořákem usedne s Jáchymem Procházkou a Dominikem Záleským, kteří už mají zkušenosti z olympijské sezony, bývalý ragbista David Bureš. Ten uspěl v náboru, který bobisté po odchodu řady spolujezdců uspořádali. Nová posádka začne v Evropském poháru, do Světového poháru by chtěla naskočit na začátku příštího roku.

Už před únorovými hrami v Pekingu skončil Dominik Suchý, pak se k němu z různých důvodů přidali Jakub Nosek a Jan Šindelář. "Někdy v dubnu, v květnu jsme zorganizovali nábor nových členů. Přihlásilo se docela dost nových kluků. Jeden z nich je David Bureš. Tohle, jak tu jsme, bude složení posádky na téměř celou sezonu," řekl Dvořák na tiskové konferenci. Ve čtyřbobu se budou příležitostně střídat i další nováčci.

Pozici zadního brzdaře místo Noska zaujme Záleský. Český spolurekordman v běhu na 100 metrů se v minulé sezoně snažil na vrcholové úrovni kombinovat atletiku a boby, ale z toho zřejmě sejde. "Čím dál víc se začínám přesvědčovat, že kombinovat oboje je náročné. Na boby potřebuju být těžký, na atletiku lehký. Daří se mi přibírat. Vidím to na to, že asi zůstanu u bobů," řekl.

Při náboru si bobisté testovali zájemce z jiných sportů ve sprintech, silových parametrech i na trenažéru. "Zájemců bylo docela dost, ale jeden z pěti lidí po první jízdě řekne, že to není nic pro něj. Když jsme trénovali v Norsku, měli jsme pár nováčků s sebou. Někteří sjeli jízdu, vylezli z bobu a říkali, že je jim špatně, točí se jim hlava. To přetížení je vysoké," popisoval Dvořák.

Nová posádka trénovala na dráze tři týdny. "Mám kolem 65 jízd, což je docela dost před prvním závodem. Celkově složení zatím funguje docela dobře," ocenil Dvořák. Nováček Bureš je jako ragbista silově výborně připravený, ale schází mu atletická výbušnost. "Je potřeba ho trošku rozběhat, aby byl schopen běžeckého kroku. Samozřejmě to nepřijde hned, bude to trvat jednu, dvě, možná tři sezony, než to bude mít to, co to má mít," řekl na jeho adresu Dvořák.

Vzhledem k novému složení se po několika letech vrátí k závodům nižších kategorií. "Pojedeme do Nového roku závody Evropského poháru, aby si to sedlo a kluci si to vyzkoušeli. Teď jedeme do Norska a pak nás čeká Altenberg a Innsbruck. Když to všechno dobře proběhne, tak se od ledna napojíme na závody Světového poháru tady v Evropě," přiblížil Dvořák. Dlouhodobým cílem jsou zimní olympijské hry v roce 2026.

Čeká především mimořádně silnou německou konkurenci, protože i horší německé posádky jsou na olympijské úrovni. "Teď na německých mistrácích porazili olympijského medailistu na dvojbobu kluci z Evropského poháru. Myslím, že tam bude hodně posádek, bude to hodně nabité," přemítal.

Bureše k bobům nalákal jeho kondiční trenér Jan Kobián, bývalý elitní český bobista. "První jízda, to byla fakt jízda, to bylo skvělé. Nevadí mi být omlácený po tréninku, jsem na to zvyklý," řekl.